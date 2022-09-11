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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Аустрия
Хартберг - Аустрия: обзор матча 11 сентября 2022
Хартберг
11.09.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Аустрия
24'
А. Грубер
57'
А. Юкич
68'
T. Kofler (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Аустрия
Замена
А. Эюпи
️️️️
Ю. Хайль
82'
76'
Замена
Д. Келеш
️️️️
М. Браунедер
Замена
M. Kröpfl
️️️️
П. Фаркаш
73'
71'
Желтая карточка
М. Хускович
68'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
T. Kofler
63'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Д. Фиц
63'
Замена
Х. Табакович
️️️️
А. Юкич
62'
Замена
М. Хускович
️️️️
А. Грубер
57'
ГОЛ! 0:2!
А. Юкич
Пас отдал
А. Грубер
Замена
Р. Кривак
️️️️
Э. Альмог
46'
Замена
Д. Тадич
️️️️
С. Пейнтсил
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Грубер
Пас отдал
М. Браунедер
10'
Желтая карточка
Д. Холланд
Желтая карточка
М. Зоннляйтнер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
8
Лукас Фадингер
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
4
Зияд Эль-Шейви
ЛЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
77
Александар Юкич
АП
36
Доминик Фиц
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
17
Mario Kröpfl
ЦП
39
Рене Кривак
ЦФ
18
Philipp Sturm
ЦФ
28
Альберт Эюпи
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
9
Харис Табакович
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
3-2-2-2-1
1
4
27
23
Кайнц
6
Зоннляйтнер
29
Фаркаш
8
Фадингер
28
Хайль
30
Пейнтсил
28
Фризер
29
Альмог
2-1-3-3-1
1
Фрюхтль
5
Мюль
4
Эль-Шейви
8
Холланд
26
Ранфтль
3
Гальвао
23
Браунедер
77
Юкич
36
Фиц
30
Фишер
9
Грубер
29
Фаркаш
17
17
29
Фаркаш
29
Альмог
39
Кривак
39
Кривак
29
Альмог
28
Хайль
28
Эюпи
28
Эюпи
28
Хайль
30
Пейнтсил
24
Тадич
24
Тадич
30
Пейнтсил
36
Фиц
39
Тигль
39
Тигль
36
Фиц
23
Браунедер
70
Келеш
70
Келеш
23
Браунедер
77
Юкич
9
Табакович
9
Табакович
77
Юкич
9
Грубер
29
Хускович
29
Хускович
9
Грубер
Остались в запасе
Хартберг
Аустрия
1
Рене Свете
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
18
Philipp Sturm
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
99
Мирко Кос
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
1
Рене Свете
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
18
Philipp Sturm
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Хартберг - Аустрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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