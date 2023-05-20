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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Вольфсберг
Хартберг - Вольфсберг: обзор матча 20 мая 2023
Хартберг
20.05.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 8 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсберг
38'
М. Малоне
52'
А. Боакье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Вольфсберг
85'
Замена
А. Ясич
️️️️
Э. Омич
Желтая карточка
Д. Авдияй
83'
Замена
М. Хорват
️️️️
У. Диаките
78'
74'
Замена
М. Тафернер
️️️️
А. Боакье
74'
Замена
Т. Рохер
️️️️
М. Малоне
Замена
Р. Кривак
️️️️
Л. Фадингер
71'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
Т. Кайнц
71'
Замена
M. Gollner
️️️️
Т. Роттер
71'
57'
Замена
М. Новак
️️️️
Н. Ферачниг
52'
ГОЛ! 0:2!
А. Боакье
Пас отдал
Д. Шерцер
Замена
У. Диаките
️️️️
М. Сангаре
46'
46'
Замена
Т. Барибо
️️️️
Т. Балло
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Малоне
Пас отдал
Т. Балло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
16
Мануэль Пфайфер
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
18
Мамаду Сангаре
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
8
Тьерно Балло
АП
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Хартберг
98
Fabian Ehmann
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
17
Mario Kröpfl
ЦП
39
Рене Кривак
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
4-2-3-1
1
23
Кайнц
31
Роттер
15
16
Пфайфер
18
Сангаре
28
Хайль
10
Авдияй
8
Фадингер
28
Фризер
15
Провиденсе
3-1-3-2-1
39
Бонманн
3
Шерцер
15
Оэрман
22
Баумгартнер
18
Омич
18
Ферачниг
16
Ляйтгеб
8
Пизингер
20
Боакье
8
Балло
11
Малоне
23
Кайнц
29
Фаркаш
29
Фаркаш
23
Кайнц
31
Роттер
4
4
31
Роттер
Диаките
11
Хорват
11
Хорват
Диаките
8
Фадингер
39
Кривак
39
Кривак
8
Фадингер
18
Сангаре
17
Диаките
17
Диаките
18
Сангаре
18
Ферачниг
27
Новак
27
Новак
18
Ферачниг
18
Омич
97
Ясич
97
Ясич
18
Омич
20
Боакье
30
Тафернер
30
Тафернер
20
Боакье
11
Малоне
18
Рохер
18
Рохер
11
Малоне
8
Балло
9
Барибо
9
Барибо
8
Балло
Остались в запасе
Хартберг
Вольфсберг
98
Fabian Ehmann
ВР
17
Mario Kröpfl
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
21
Давид Скубль
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
98
Fabian Ehmann
ВР
17
Mario Kröpfl
ЦП
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Хартберг - Вольфсберг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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