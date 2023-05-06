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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Тироль
Хартберг - Тироль: обзор матча 06 мая 2023
Хартберг
06.05.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 6 тур
5 : 0
Завершен
Тироль
6'
Р. Провиденсе
9'
Ф. Бахер (АГ)
34'
Р. Провиденсе
39'
Д. Авдияй (П)
65'
Д. Прокоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Тироль
Замена
Р. Кривак
️️️️
Р. Провиденсе
80'
78'
Замена
J. Forst
️️️️
Т. Забитцер
Замена
К. Клем
️️️️
М. Пфайфер
71'
Замена
Л. Фадингер
️️️️
Д. Фризер
71'
Замена
М. Хорват
️️️️
Т. Кайнц
71'
ГОЛ! 5:0!
Д. Прокоп
Пас отдал
Т. Кайнц
65'
Желтая карточка
У. Диаките
60'
Замена
У. Диаките
️️️️
М. Сангаре
59'
56'
Замена
D. Tomic
️️️️
J. Naschberger
46'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
Ю. Эртльталер
41'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Ж. Рогель
41'
Замена
Р. Бехоунек
️️️️
Т. Прица
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Авдияй
39'
38'
Вторая желтая
О. Окунгбова
ГОЛ! 3:0!
Р. Провиденсе
Пас отдал
Д. Прокоп
34'
28'
Желтая карточка
О. Окунгбова
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ф. Бахер
9'
ГОЛ! 1:0!
Р. Провиденсе
Пас отдал
Д. Фризер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
16
Мануэль Пфайфер
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
10
Доминик Прокоп
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
14
J. Naschberger
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Хартберг
98
Fabian Ehmann
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
8
Лукас Фадингер
АП
39
Рене Кривак
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
18
Denis Tomic
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
4-3-2-1
1
23
Кайнц
6
Зоннляйтнер
16
Пфайфер
15
10
Прокоп
18
Сангаре
28
Хайль
10
Авдияй
28
Фризер
15
Провиденсе
2-5-3
25
Освальд
20
Бахер
6
Шульцбахер
21
Рогель
44
10
Блуме
7
Эртльталер
22
Окунгбова
10
Забитцер
22
Прица
14
16
Пфайфер
14
Клем
14
Клем
16
Пфайфер
23
Кайнц
11
Хорват
11
Хорват
23
Кайнц
28
Фризер
8
Фадингер
8
Фадингер
28
Фризер
15
Провиденсе
39
Кривак
39
Кривак
15
Провиденсе
18
Сангаре
17
Диаките
17
Диаките
18
Сангаре
22
Прица
6
Бехоунек
6
Бехоунек
22
Прица
7
Эртльталер
7
Скрбо
7
Скрбо
7
Эртльталер
21
Рогель
14
14
21
Рогель
14
18
18
14
10
Забитцер
7
7
10
Забитцер
Остались в запасе
Хартберг
Тироль
98
Fabian Ehmann
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
98
Fabian Ehmann
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Хартберг - Тироль
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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