|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|13
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -46'
|Копенгаген (Копенгаген)
|7:0
|Оденсе (Оденсе)
|24.02.2023
|74' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|4:2
|Оденсе (Оденсе)
|19.02.2023
|1' -83'
|Оденсе (Оденсе)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|13.11.2022
|77' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|06.11.2022
|1' -61'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|45'
|31.10.2022
|1' -68'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|21.10.2022
|1' -76'
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|42'
|16.10.2022
|66' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|09.10.2022
|1' -62'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.09.2022
|1' -85'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|18.09.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|10.09.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|04.09.2022
|1' -64'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)