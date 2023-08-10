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Салернитана
Сампдория
«Сампдория» уволила Пирло
29 августа, 19:08
0
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
6 мая, 20:59
0
«Сампдория» уволила Пирло
29 августа, 19:08
0
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
11 мая, 00:34
0
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
10 августа 2023, 21:53
0
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
27 июня 2023, 20:24
0
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева
27 июня 2023, 12:39
0
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Последние матчи
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Салернитана
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 1
25.09.2024
Сампдория
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
1 : 0
01.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 1
25.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
1 : 0
21.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 4 тур
Сампдория
0 : 0
31.08.2024
Бари

Салернитана - Сампдория: обзор матча 27 августа 2024

Салернитана
27.08.2024, вторник, 21:30
Италия. Серия В, 3 тур
3 : 2
Матч завершен
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Сампдория
1' Сими
60' Д. Валенсия
85' Д. Браф
4' Д. Тутино
21' М. Кода
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Салернитана - Сампдория
Матч завершен
Вторая желтая
Яя Каллон
90' +5
Желтая карточка
Яя Каллон
90' +5
90' +1
Замена
Пайтим Касами ️️️️➡️️ Alessandro Bellemo
90' +1
Замена
Антонино ла Гумина ️️️️➡️️ Мелле Меленстен
Замена
Davide Gentile ️️️️➡️️ Даниэле Верде
89'
87'
Желтая карточка
Alessandro Bellemo
ГОЛ! 3:2! Джейден Браф
Пас отдал Lilian Njoh
85'
79'
Замена
Лоренцо Венути ️️️️➡️️ Фабио Депаоли
70'
Замена
Эбенезер Акинсанмиро ️️️️➡️️ Leonardo Benedetti
70'
Замена
Nikola Sekulov ️️️️➡️️ Дженнаро Тутино
Замена
Lilian Njoh ️️️️➡️️ Домагой Брадарич
70'
Замена
Джейден Браф ️️️️➡️️ Диего Валенсия
70'
Замена
Яя Каллон ️️️️➡️️ Андрес Тельо
62'
ГОЛ! 2:2! Диего Валенсия
Пас отдал Даниэле Верде
60'
21'
ГОЛ! 1:2! Массимо Кода
Пас отдал Дженнаро Тутино
4'
ГОЛ! 1:1! Дженнаро Тутино
Пас отдал Массимо Кода
ГОЛ! 1:0! Сими
1'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
(К) ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
15
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
7
Franco Tongya
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
73
Лоренцо Аматуччи
АП
21
Роберто Сориано
АП
31
Даниэле Верде
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Сампдория
1
Паоло Висмара
ВР
44
Николас Иоанну
ЦЗ
72
Davide Veroli
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
24
Бартош Берешиньски
(К) ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Мелле Меленстен
ОП
80
Leonardo Benedetti
ЦП
7
Alessandro Bellemo
ЦП
10
Дженнаро Тутино
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Салернитана
1
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Francesco Corriere
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
2
Davide Gentile
ЦЗ
17
Lilian Njoh
ЦП
8
Матеуш Леговски
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
45
Rocco Di Vico
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
14
Диего Валенсия
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
31
Stipe Vulikić
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Лоренцо Венути
ПЗ
28
Жерар Йепес
ОП
4
Роналду Виейра
ЦП
14
Пайтим Касами
ЦП
15
Эбенезер Акинсанмиро
АП
84
Nikola Sekulov
ЦФ
29
Stefano Girelli
ЦФ
20
Антонино ла Гумина
ЦФ
4-2-2-2
55
Сепе
12
Брадарич
4
Данильюк
4
Велтхуйс
15
Бронн
7
70
Тельо
21
Сориано
73
Аматуччи
9
Сими
31
Верде
3-3-2-2
1
Висмара
44
Иоанну
72
6
Романьоли
23
Депаоли
17
Меленстен
24
Берешиньски
80
7
9
Кода
10
Тутино
31
Верде
2
2
31
Верде
12
Брадарич
17
17
12
Брадарич
70
Тельо
11
Каллон
11
Каллон
70
Тельо
Валенсия
24
Браф
24
Браф
Валенсия
14
Валенсия
14
Валенсия
23
Депаоли
18
Венути
18
Венути
23
Депаоли
7
14
Касами
14
Касами
7
80
15
Акинсанмиро
15
Акинсанмиро
80
10
Тутино
84
84
10
Тутино
17
Меленстен
20
ла Гумина
20
ла Гумина
17
Меленстен
Остались в запасе
Салернитана
Сампдория
1
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Francesco Corriere
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
8
Матеуш Леговски
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
45
Rocco Di Vico
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
Главный тренер
Фабио Ливерани
30
Никола Равалья
ВР
31
Stipe Vulikić
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
28
Жерар Йепес
ОП
4
Роналду Виейра
ЦП
29
Stefano Girelli
ЦФ
Остались в запасе
1
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Francesco Corriere
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
8
Матеуш Леговски
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
45
Rocco Di Vico
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
31
Stipe Vulikić
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
28
Жерар Йепес
ОП
4
Роналду Виейра
ЦП
29
Stefano Girelli
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Салернитана - Сампдория
1
1
1
Всего ударов по воротам
24
13
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
15
Офсайды
0
3
Количество передач
477
323
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
11
2
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Информация о матче
Главный судья:
Эрманно Фелисиани (Терамо)
Стадион:
Ареки
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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