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Новости команд
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Мантова
Салернитана
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
6 мая, 20:59
0
Михайлович: «Балотелли в плохой форме»
4 сентября 2015, 14:40
1
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
6 мая, 20:59
0
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Последние матчи
Все
Мантова
Салернитана
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
2 : 0
14.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
1 : 0
01.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 3 тур
Юве Стабиа
1 : 0
28.08.2024
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
1 : 0
01.09.2024
Салернитана

Мантова - Салернитана: обзор матча 01 сентября 2024

Мантова
01.09.2024, воскресенье, 21:30
Италия. Серия В, 4 тур
1 : 0
Матч завершен
Салернитана
46' F. Galuppini
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мантова - Салернитана
Матч завершен
87'
Желтая карточка
Эрнесто Торрегросса
87'
Желтая карточка
Айдин Хрустич
86'
Замена
Шимон Влодарчик ️️️️➡️️ Franco Tongya
79'
Желтая карточка
Тейс Велтхуйс
Замена
Tommaso Maggioni ️️️️➡️️ Nicolò Radaelli
79'
Замена
Леонардо Манкузо ️️️️➡️️ Davis Mensah
79'
66'
Замена
Айдин Хрустич ️️️️➡️️ Сими
Замена
David Wieser ️️️️➡️️ Маттиа Араму
66'
Замена
Davide Bragantini ️️️️➡️️ Francesco Galuppini
66'
57'
Замена
Джейден Браф ️️️️➡️️ Андрес Тельо
57'
Замена
Эрнесто Торрегросса ️️️️➡️️ Диего Валенсия
57'
Замена
Петар Стоянович ️️️️➡️️ Davide Gentile
ГОЛ! 1:0! Francesco Galuppini
Пас отдал Francesco Ruocco
46'
Замена
Matteo Solini ️️️️➡️️ Alex Redolfi
46'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мантова
1
Марко Феста
ВР
5
Alex Redolfi
ЦЗ
13
Fabrizio Brignani
ЦЗ
8
Salvatore Burrai
(К) ЦП
17
Nicolò Radaelli
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
6
Cristiano Bani
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
14
Francesco Galuppini
ЦФ
7
Davis Mensah
ЦФ
18
Francesco Ruocco
ЦФ
Главный тренер
Давиде Поссанзини
Салернитана
55
Луиджи Сепе
(К) ВР
2
Davide Gentile
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
15
Дилан Бронн
ЦЗ
17
Lilian Njoh
ЦП
7
Franco Tongya
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
73
Лоренцо Аматуччи
АП
9
Сими
ЦФ
31
Даниэле Верде
ЦФ
14
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Мантова
12
Luca Sonzogni
ВР
27
Tommaso Maggioni
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
10
David Wieser
ЦП
11
Antonio Fiori
ЦП
20
Giacomo Fedel
ЦП
29
Stefano Cella
ЦП
28
Mattia Muroni
ЦП
9
Alessandro de Benedetti
ЦФ
24
Federico Artioli
ЦФ
19
Леонардо Манкузо
ЦФ
30
Davide Bragantini
ЦФ
Салернитана
1
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Francesco Corriere
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
33
Джанмарко Феррари
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
45
Rocco Di Vico
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
8
Айдин Хрустич
АП
24
Джейден Браф
ЦФ
10
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
20
Шимон Влодарчик
ЦФ
2-4-1-3
1
Феста
5
13
8
21
Тримболи
6
17
70
Араму
18
7
14
3-3-1-3
55
Сепе
2
4
Велтхуйс
15
Бронн
17
7
70
Тельо
73
Аматуччи
14
Валенсия
31
Верде
9
Сими
17
27
27
17
5
4
4
5
70
Араму
10
10
70
Араму
7
19
Манкузо
19
Манкузо
7
14
30
30
14
2
30
Стоянович
30
Стоянович
2
9
Сими
8
Хрустич
8
Хрустич
9
Сими
70
Тельо
24
Браф
24
Браф
70
Тельо
14
Валенсия
10
Торрегросса
10
Торрегросса
14
Валенсия
7
20
Влодарчик
20
Влодарчик
7
Остались в запасе
Мантова
Салернитана
12
Luca Sonzogni
ВР
11
Antonio Fiori
ЦП
20
Giacomo Fedel
ЦП
29
Stefano Cella
ЦП
28
Mattia Muroni
ЦП
9
Alessandro de Benedetti
ЦФ
24
Federico Artioli
ЦФ
Главный тренер
Давиде Поссанзини
1
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Francesco Corriere
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
33
Джанмарко Феррари
ЦЗ
45
Rocco Di Vico
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
12
Luca Sonzogni
ВР
11
Antonio Fiori
ЦП
20
Giacomo Fedel
ЦП
29
Stefano Cella
ЦП
28
Mattia Muroni
ЦП
9
Alessandro de Benedetti
ЦФ
24
Federico Artioli
ЦФ
Остались в запасе
1
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Francesco Corriere
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
33
Джанмарко Феррари
ЦЗ
45
Rocco Di Vico
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
Главный тренер
Давиде Поссанзини
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Мантова - Салернитана
3
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
0
1
Нарушения
17
16
Офсайды
3
1
Количество передач
513
413
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо (Палермо)
Стадион:
Stadio Danilo Martelli, Mantova
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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