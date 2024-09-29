«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024
«Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024
«Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
Серия А. «Интер» уступил аутсайдеру (0:1)
«Сассуоло» – «Интер»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 4 мая
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» – 3:3