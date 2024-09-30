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Зюйдтироль
Салернитана
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
6 мая, 20:59
0
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
6 мая, 20:59
0
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Последние матчи
Все
Зюйдтироль
Салернитана
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
1 : 0
21.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
1 : 0
21.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 5 тур
Реджана 1919
1 : 3
15.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
1 : 2
31.08.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 3 тур
Каррарезе
2 : 0
27.08.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
1 : 0
01.09.2024
Салернитана

Зюйдтироль - Салернитана: обзор матча 24 августа 2024

Зюйдтироль
24.08.2024, суббота, 20:30
Италия. Серия В, 2 тур
3 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Салернитана
28' Д. Казираги (П)
42' С. Молина
90+6' M. Rover
36' F. Tongya
61' Д. Браф
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Зюйдтироль - Салернитана
Матч завершен
ГОЛ! 3:2! Matteo Rover
Пас отдал Фабиан Тайт
90' +6
90' +3
Замена
Rocco Di Vico ️️️️➡️️ Franco Tongya
86'
Замена
Davide Gentile ️️️️➡️️ Флавьюс Данильюк
Замена
Federico Davi ️️️️➡️️ Сальваторе Молина
86'
Замена
Matteo Rover ️️️️➡️️ Даниэле Казираги
76'
Замена
Silvio Merkaj ️️️️➡️️ Рафаэль Одогву
63'
Замена
Фабиан Тайт ️️️️➡️️ Alessandro Mallamo
63'
Замена
Ясмин Куртич ️️️️➡️️ Матеуш Прашелик
62'
61'
ГОЛ! 2:2! Джейден Браф
Пас отдал Сими
56'
Замена
Роберто Сориано ️️️️➡️️ Андрес Тельо
46'
Замена
Даниэле Верде ️️️️➡️️ Яя Каллон
46'
Замена
Джейден Браф ️️️️➡️️ Диего Валенсия
ГОЛ! 2:1! Сальваторе Молина
42'
36'
ГОЛ! 1:1! Franco Tongya
30'
Желтая карточка
Тейс Велтхуйс
ГОЛ с пенальти! 1:0! Даниэле Казираги
28'
Желтая карточка
Даниэле Казираги
7'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
24
Симоне Дави
ЛЗ
30
Andrea Giorgini
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Tommaso Arrigoni
ЦП
17
Даниэле Казираги
(К) АП
99
Матеуш Прашелик
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Салернитана
55
Луиджи Сепе
(К) ВР
15
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
25
Джулио Маджоре
ЦП
7
Franco Tongya
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
17
Lilian Njoh
ЦП
73
Лоренцо Аматуччи
АП
11
Яя Каллон
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
3
Andrea Cagnano
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
19
Nicola Pietrangeli
ЦЗ
14
Federico Davi
ЦЗ
7
Matteo Rover
ЦП
21
Фабиан Тайт
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Jacopo Martini
ЦП
28
Raphael Kofler
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
9
Valerio Crespi
ЦФ
Салернитана
1
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Francesco Corriere
ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
2
Davide Gentile
ЦЗ
45
Rocco Di Vico
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
24
Джейден Браф
ЦФ
14
Диего Валенсия
ЦФ
31
Даниэле Верде
ЦФ
4-1-3-2
1
24
Дави
5
Масиелло
23
Чеппителли
30
4
17
Казираги
99
Прашелик
79
Молина
90
Одогву
8
3-4-2-1
55
Сепе
15
Бронн
4
Данильюк
4
Велтхуйс
7
70
Тельо
17
25
Маджоре
11
Каллон
73
Аматуччи
9
Сими
79
Молина
14
14
79
Молина
17
Казираги
7
7
17
Казираги
8
21
Тайт
21
Тайт
8
99
Прашелик
27
Куртич
27
Куртич
99
Прашелик
90
Одогву
33
33
90
Одогву
4
Данильюк
2
2
4
Данильюк
7
45
45
7
70
Тельо
21
Сориано
21
Сориано
70
Тельо
Валенсия
24
Браф
24
Браф
Валенсия
14
Валенсия
14
Валенсия
11
Каллон
31
Верде
31
Верде
11
Каллон
Остались в запасе
Зюйдтироль
Салернитана
12
Giacomo Drago
ВР
3
Andrea Cagnano
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
19
Nicola Pietrangeli
ЦЗ
6
Jacopo Martini
ЦП
28
Raphael Kofler
ЦП
9
Valerio Crespi
ЦФ
1
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Francesco Corriere
ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
3
Andrea Cagnano
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
19
Nicola Pietrangeli
ЦЗ
6
Jacopo Martini
ЦП
28
Raphael Kofler
ЦП
9
Valerio Crespi
ЦФ
Остались в запасе
1
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Francesco Corriere
ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Зюйдтироль - Салернитана
1
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
16
Количество передач
372
566
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Perenzoni, Italy
Стадион:
Stadio Druso, Bozen
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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