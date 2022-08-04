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Новости команд
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Салернитана
Пиза
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
6 мая, 20:59
0
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
6 мая, 20:59
0
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
4 августа 2022, 23:11
1
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
23 декабря 2020, 13:53
5
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
6 декабря 2018, 00:48
1
Гаттузо вернулся в «Пизу»
2 сентября 2016, 16:40
4
Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»
24 августа 2016, 14:12
11
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Последние матчи
Все
Салернитана
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
1 : 0
01.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Пиза
2 : 1
31.08.2024
Реджана 1919

Салернитана - Пиза: обзор матча 15 сентября 2024

Салернитана
15.09.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия В, 5 тур
2 : 3
Матч завершен
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Пиза
15' F. Tongya
90+5' Сими (П)
2' N. Bonfanti
45+4' N. Bonfanti (П)
62' М. Трамони
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Салернитана - Пиза
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Адриан Шемпер
ГОЛ с пенальти! 2:3! Сими
90' +5
Желтая карточка
Nicola Dalmonte
90' +3
77'
Замена
Адриан Рус ️️️️➡️️ Мариуш Марин
Замена
Nicola Dalmonte ️️️️➡️️ Franco Tongya
77'
Замена
Сими ️️️️➡️️ Даниэле Верде
65'
63'
Замена
Мальте Хойхольт ️️️️➡️️ Idrissa Toure
63'
Замена
Самуэле Ангори ️️️️➡️️ P. Beruatto
62'
ГОЛ! 1:3! Маттео Трамони
Пас отдал Gabriele Piccinini
Замена
Джулио Маджоре ️️️️➡️️ Андрес Тельо
54'
50'
Замена
Gabriele Piccinini ️️️️➡️️ Оливер Абильдгор
47'
Желтая карточка
Оливер Абильдгор
Замена
Джейден Браф ️️️️➡️️ Айдин Хрустич
46'
Замена
Эрнесто Торрегросса ️️️️➡️️ Шимон Влодарчик
46'
46'
Замена
Артуро Калабрези ️️️️➡️️ Джованни Бонфанти
45' +4
ГОЛ с пенальти! 1:2! Nicholas Bonfanti
Желтая карточка
Даниэле Верде
45' +3
Желтая карточка
Петар Стоянович
43'
33'
Желтая карточка
Джованни Бонфанти
ГОЛ! 1:1! Franco Tongya
Пас отдал Шимон Влодарчик
15'
2'
ГОЛ! 0:1! Nicholas Bonfanti
Пас отдал Джованни Бонфанти
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
(К) ВР
15
Дилан Бронн
ЦЗ
33
Джанмарко Феррари
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
7
Franco Tongya
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
17
Lilian Njoh
ЦП
73
Лоренцо Аматуччи
АП
8
Айдин Хрустич
АП
31
Даниэле Верде
ЦФ
20
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Пиза
47
Адриан Шемпер
ВР
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
4
Antonio Caracciolo
(К) ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
6
Мариуш Марин
ЦП
11
Маттео Трамони
ЛВ
32
Stefano Moreo
ЦФ
20
P. Beruatto
ЦФ
9
Nicholas Bonfanti
ЦФ
15
Idrissa Toure
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Салернитана
12
Francesco Corriere
ВР
1
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
29
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Джулио Маджоре
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
9
Сими
ЦФ
23
Nicola Dalmonte
ЦФ
10
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
Пиза
1
Николас
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
17
Адриан Рус
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
74
Žan Jevšenak
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
70
Mattia Leoncini
ЦП
7
Ян Млакар
ЛВ
45
Александер Линд
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
3-3-2-2
55
Сепе
15
Бронн
33
Феррари
30
Стоянович
7
70
Тельо
17
8
Хрустич
73
Аматуччи
20
Влодарчик
31
Верде
3-1-1-1-4
47
Шемпер
94
Бонфанти
4
5
Канестрелли
28
Абильдгор
6
Марин
11
Трамони
15
9
20
32
70
Тельо
25
Маджоре
25
Маджоре
70
Тельо
31
Верде
9
Сими
9
Сими
31
Верде
7
23
23
7
20
Влодарчик
10
Торрегросса
10
Торрегросса
20
Влодарчик
8
Хрустич
24
Браф
24
Браф
8
Хрустич
20
3
Ангори
3
Ангори
20
94
Бонфанти
33
Калабрези
33
Калабрези
94
Бонфанти
6
Марин
17
Рус
17
Рус
6
Марин
15
8
Хойхольт
8
Хойхольт
15
28
Абильдгор
36
36
28
Абильдгор
Остались в запасе
Салернитана
Пиза
12
Francesco Corriere
ВР
1
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
29
Паоло Гильоне
ПЗ
77
Андрес Сфаит
АП
Главный тренер
Фабио Ливерани
1
Николас
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
74
Žan Jevšenak
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
70
Mattia Leoncini
ЦП
7
Ян Млакар
ЛВ
45
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Остались в запасе
12
Francesco Corriere
ВР
1
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
29
Паоло Гильоне
ПЗ
77
Андрес Сфаит
АП
Остались в запасе
1
Николас
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
74
Žan Jevšenak
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
70
Mattia Leoncini
ЦП
7
Ян Млакар
ЛВ
45
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Альберто Аквилани
Статистика матча Салернитана - Пиза
3
3
Всего ударов по воротам
3
3
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
74
26
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
0
Нарушения
4
3
Офсайды
0
3
Количество передач
183
65
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
1
1
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Kevin Bonacina, Italy
Стадион:
Ареки
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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