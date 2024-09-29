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Салернитана
Юве Стабиа
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
6 мая, 20:59
0
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
6 мая, 20:59
0
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Последние матчи
Все
Салернитана
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
1 : 0
01.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 5 тур
Юве Стабиа
1 : 3
14.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 4 тур
Фрозиноне
0 : 0
01.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 3 тур
Юве Стабиа
1 : 0
28.08.2024
Мантова

Салернитана - Юве Стабиа: онлайн-трансляция 14 декабря 2024

Салернитана
14.12.2024, суббота, 00:00
Италия. Серия В, 17 тур
- : -
Не начался
Юве Стабиа
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Салернитана - Юве Стабиа
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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0
Сейвы
0
0
Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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