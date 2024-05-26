Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Исмаил Кокчалыш - статистика

Завершил карьеру
21 июня 2000 (26), Бурса
#2 | Защитник
175 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Адана Демирспор
14
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 6
26.05.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Антальяспор
2 : 1
17.05.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
1 : 6
12.05.2024
Газиантеп
1' - 66'
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
10'
Турция. Суперлига, 33 тур
Самсунспор
1 : 1
20.04.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Адана Демирспор
0 : 0
13.04.2024
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Фенербахче
4 : 2
03.04.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Адана Демирспор
4 : 1
16.03.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Коньяспор
2 : 2
09.03.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Адана Демирспор
1 : 0
04.03.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Трабзонспор
1 : 0
25.02.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Аланьяспор
3 : 3
18.02.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Адана Демирспор
1 : 3
09.02.2024
Касымпаша
1' - 46'
Турция. Суперлига, 24 тур
Пендикспор
2 : 1
04.02.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Адана Демирспор
0 : 1
27.01.2024
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Бешикташ
0 : 0
23.01.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Ризеспор
1 : 0
13.01.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Адана Демирспор
2 : 2
10.01.2024
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
06.01.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Адана Демирспор
2 : 1
24.12.2023
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Адана Демирспор
2 : 3
02.12.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
1 : 1
26.11.2023
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Сивасспор
1 : 1
05.11.2023
Адана Демирспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 10 тур
Адана Демирспор
3 : 0
28.10.2023
Коньяспор
69' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Карагюмрюк
2 : 0
23.10.2023
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Адана Демирспор
1 : 0
06.10.2023
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Адана Демирспор
4 : 0
01.10.2023
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Адана Демирспор
4 : 2
27.09.2023
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
2 : 1
24.09.2023
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Адана Демирспор
3 : 0
16.09.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
3 : 3
03.09.2023
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Анкарагюджю
1 : 1
21.08.2023
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Адана Демирспор
2 : 1
13.08.2023
Ризеспор
Был в запасе
Главные новости
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
1
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
3
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
1
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
3
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
5
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+