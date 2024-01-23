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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Адана Демирспор
Бешикташ - Адана Демирспор: обзор матча 23 января 2024
Бешикташ
23.01.2024, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Адана Демирспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Адана Демирспор
Желтая карточка
А. Ребич
90'
+5
90'
+2
Замена
Т. Айдоган
️️️️
Э. Мишу
90'
+1
Замена
П. Сиссе
️️️️
Ю. Эрдоган
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Й. Свенссон
86'
86'
Замена
Д. Токез
️️️️
Б. Стамбули
86'
Замена
Нани
️️️️
Э. Акбаба
Желтая карточка
М. Гюнок
85'
Замена
А. Ребич
️️️️
С. Кылыксой
77'
Желтая карточка
Й. Свенссон
66'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Т. Бингель
61'
48'
Красная карточка
Ю. Бараши
48'
Желтая карточка
Б. Стамбули
Желтая карточка
Т. Бингель
37'
37'
Желтая карточка
Э. Мишу
36'
Желтая карточка
Д. Акинтола
29'
Желтая карточка
Ю. Бараши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Неджип Уйсал
(К)
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
(К)
ОП
8
Давид Акинтола
ЦП
17
Motez Nourani
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
8
Эмре Акбаба
ПВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Онур Булут
ПП
99
Emrecan Bulut
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
24
Burhan Ersoy
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
29
Florent Shehu
ЦФ
2-4-2-2
34
Гюнок
75
Бингель
17
Мерас
22
Свенссон
34
Тикназ
83
Фернандеш
20
Уйсал
19
Зайнутдинов
7
Рашица
90
Кылыксой
23
Тосун
4-1-2-2-1
1
Махаммадалиев
2
Кокчалыш
6
Гюлер
55
Гравийон
10
Эрдоган
21
Стамбули
8
Акинтола
17
8
Акбаба
20
Мишу
9
Бараши
75
Бингель
18
Геззаль
18
Геззаль
75
Бингель
90
Кылыксой
9
Ребич
9
Ребич
90
Кылыксой
22
Свенссон
11
Мюлека
11
Мюлека
22
Свенссон
10
Эрдоган
4
Сиссе
4
Сиссе
10
Эрдоган
20
Мишу
8
Айдоган
8
Айдоган
20
Мишу
21
Стамбули
24
Токез
24
Токез
21
Стамбули
8
Акбаба
17
Нани
17
Нани
8
Акбаба
Остались в запасе
Бешикташ
Адана Демирспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
6
Онур Булут
ПП
27
Арда Кылыч
ЛВ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
29
Florent Shehu
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
6
Онур Булут
ПП
27
Арда Кылыч
ЛВ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
29
Florent Shehu
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Статистика матча Бешикташ - Адана Демирспор
4
1
4
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
15
10
Офсайды
1
0
Количество передач
416
317
Сейвы
0
6
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.23
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Атилла Караоглан
(Сакарья)
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
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