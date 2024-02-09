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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Касымпаша
Адана Демирспор - Касымпаша: обзор матча 09 февраля 2024
Адана Демирспор
09.02.2024, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Касымпаша
87'
М. Балотелли
29'
М. Фалл
32'
А. Кара
57'
Х. Хайрадинович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Касымпаша
90'
+4
Замена
L. Sadiku
️️️️
Ж. Нгой
Желтая карточка
Нани
88'
Желтая карточка
М. Балотелли
88'
ГОЛ! 1:3!
М. Балотелли
87'
86'
Желтая карточка
М. Бен Уанес
Замена
Нани
️️️️
Ю. Эрдоган
83'
82'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
Н. Да Кошта
72'
Желтая карточка
A. Emre Yanar
67'
Желтая карточка
К. Винк
Желтая карточка
С. Гюлер
67'
Желтая карточка
М. Мохаммади
63'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
А. Аимбетов
60'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Х. Хайрадинович
Замена
М. Балотелли
️️️️
П. Сиссе
46'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Т. Айдоган
46'
Замена
Ю. Сари
️️️️
И. Кокчалыш
46'
Желтая карточка
Э. Гравийон
38'
32'
ГОЛ! 0:2!
А. Кара
Пас отдал
М. Бен Уанес
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Фалл
Пас отдал
Х. Хайрадинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
6
Семих Гюлер
(К)
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
(К)
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Адана Демирспор
1
Yılmaz Aktas
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
17
Motez Nourani
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
93
Breyton Fougeu
ЦФ
Касымпаша
98
Melih Akyuz
ВР
75
Erol Karaman
ВР
16
Emre Gedik
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Махаммадалиев
5
Мохаммади
4
Сиссе
6
Гюлер
10
Эрдоган
2
Кокчалыш
8
Айдоган
8
Акбаба
7
Мендоса
95
Аимбетов
3-2-2-1-2
25
58
Озкан
12
Поросо
2
Винк
18
Гюль
12
Бен Уанес
10
Хайрадинович
35
Кара
7
Фалл
10
Да Кошта
17
Джаглаян
8
Айдоган
6
Родригес
6
Родригес
8
Айдоган
2
Кокчалыш
7
Сари
7
Сари
2
Кокчалыш
10
Эрдоган
17
Нани
17
Нани
10
Эрдоган
95
Аимбетов
9
Бараши
9
Бараши
95
Аимбетов
4
Сиссе
45
Балотелли
45
Балотелли
4
Сиссе
Нгой
24
24
Нгой
10
Да Кошта
7
Нгой
7
Нгой
10
Да Кошта
Остались в запасе
Адана Демирспор
Касымпаша
1
Yılmaz Aktas
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
17
Motez Nourani
ЦП
60
Ozan Demirbag
ЦФ
93
Breyton Fougeu
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
98
Melih Akyuz
ВР
75
Erol Karaman
ВР
16
Emre Gedik
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
1
Yılmaz Aktas
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
17
Motez Nourani
ЦП
60
Ozan Demirbag
ЦФ
93
Breyton Fougeu
ЦФ
Остались в запасе
98
Melih Akyuz
ВР
75
Erol Karaman
ВР
16
Emre Gedik
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Адана Демирспор - Касымпаша
5
3
Всего ударов по воротам
23
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
15
11
Офсайды
4
4
Количество передач
435
311
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
9
8
xG (ожидаемые голы)
1.73
1.84
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Главный судья:
Burak Pakkan, Turkey
Стадион:
5 Ocak Fatih Terim, Adana
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