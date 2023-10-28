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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Коньяспор
Адана Демирспор - Коньяспор: обзор матча 28 октября 2023
Адана Демирспор
28.10.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Коньяспор
54'
М. Ньянг
81'
М. Балотелли
90+3'
М. Ньянг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Коньяспор
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Ньянг
90'
+3
Замена
А. Бурак
️️️️
Э. Гравийон
86'
Замена
Д. Токез
️️️️
Ю. Бельханда
86'
82'
Замена
N. Rak
️️️️
А. Чикелдэу
ГОЛ! 2:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Э. Акбаба
81'
75'
Замена
Г. Торе
️️️️
M. Moreno
75'
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Цикалеши
Замена
И. Кокчалыш
️️️️
Й. Свенссон
69'
Желтая карточка
Э. Акбаба
66'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Б. Ндиайе
65'
Замена
М. Балотелли
️️️️
А. Зенели
64'
61'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
С. Н'Зонзи
61'
Замена
Р. Мурич
️️️️
Л. Прип
ГОЛ! 1:0!
М. Ньянг
Пас отдал
Й. Свенссон
54'
7'
Желтая карточка
Л. Прип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Семих Гюлер
(К)
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
22
Йонас Свенссон
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
12
Гильерме
(К)
ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
4-3-2-1
25
Эзбир
10
Эрдоган
55
Гравийон
6
Гюлер
13
Родригес
22
Свенссон
5
Ндиайе
20
Бельханда
9
Зенели
8
Акбаба
99
Ньянг
4-4-1-1
13
Бернардони
4
Демирбаг
5
Кальво
5
Язгили
12
Гильерме
6
Дикмен
15
Н'Зонзи
7
20
Чикелдэу
18
Прип
17
Цикалеши
55
Гравийон
3
Бурак
3
Бурак
55
Гравийон
22
Свенссон
2
Кокчалыш
2
Кокчалыш
22
Свенссон
5
Ндиайе
21
Стамбули
21
Стамбули
5
Ндиайе
20
Бельханда
24
Токез
24
Токез
20
Бельханда
9
Зенели
45
Балотелли
45
Балотелли
9
Зенели
17
Цикалеши
35
Улджын
35
Улджын
17
Цикалеши
7
30
Торе
30
Торе
7
20
Чикелдэу
32
32
20
Чикелдэу
15
Н'Зонзи
7
Оливейра
7
Оливейра
15
Н'Зонзи
18
Прип
11
Мурич
11
Мурич
18
Прип
Остались в запасе
Адана Демирспор
Коньяспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Адана Демирспор - Коньяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Информация о матче
Главный судья:
Turgut Doman, Turkey
Стадион:
5 Ocak Fatih Terim, Adana
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