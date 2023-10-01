Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Аланьяспор
Адана Демирспор - Аланьяспор: обзор матча 01 октября 2023
Адана Демирспор
01.10.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Аланьяспор
30'
М. Балотелли
47'
М. Балотелли
71'
Ю. Бельханда
87'
Т. Айдоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Аланьяспор
ГОЛ! 4:0!
Т. Айдоган
87'
81'
Замена
П. Систо
️️️️
С. Кордова
81'
Замена
Л. Фер
️️️️
Ричард
77'
Желтая карточка
К. Эдуардо
Замена
А. Зенели
️️️️
Нани
73'
Замена
Т. Айдоган
️️️️
Ю. Бельханда
72'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Ю. Сари
71'
70'
Замена
А. Силва
️️️️
Ж. Новейш
62'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Э. Караджа
62'
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
О. Айдын
Замена
Д. Токез
️️️️
Б. Стамбули
61'
Замена
М. Ньянг
️️️️
М. Балотелли
60'
48'
Желтая карточка
Ж. Новейш
ГОЛ! 2:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Ю. Сари
47'
Желтая карточка
Э. Эзбир
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Ю. Сари
30'
24'
Желтая карточка
Л. Аугушту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
45
Лойде Аугушту
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
88
Юсуф Эздемир
ОП
25
Ричард
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Аланьяспор
20
Фатих Аксой
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
3-1-3-2-1
25
Эзбир
10
Эрдоган
55
Гравийон
6
Гюлер
21
Стамбули
22
Свенссон
20
Бельханда
7
Сари
17
Нани
8
Акбаба
45
Балотелли
3-2-1-1-3
99
Карагез
45
Аугушту
23
Байир
5
Алити
88
Эздемир
25
Ричард
7
Новейш
70
Айдын
7
Караджа
17
Жанвье
16
Кордова
20
Бельханда
8
Айдоган
8
Айдоган
20
Бельханда
21
Стамбули
24
Токез
24
Токез
21
Стамбули
17
Нани
9
Зенели
9
Зенели
17
Нани
45
Балотелли
99
Ньянг
99
Ньянг
45
Балотелли
70
Айдын
94
Хадергьонай
94
Хадергьонай
70
Айдын
25
Ричард
8
Фер
8
Фер
25
Ричард
16
Кордова
77
Систо
77
Систо
16
Кордова
7
Новейш
33
Силва
33
Силва
7
Новейш
7
Караджа
96
Эдуардо
96
Эдуардо
7
Караджа
Остались в запасе
Адана Демирспор
Аланьяспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
20
Фатих Аксой
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
21
Emirhan Cavus
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Остались в запасе
20
Фатих Аксой
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
21
Emirhan Cavus
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Адана Демирспор - Аланьяспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Новости команд
Все
Адана Демирспор
Аланьяспор
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+