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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Антальяспор
Адана Демирспор - Антальяспор: обзор матча 24 декабря 2023
Адана Демирспор
24.12.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Антальяспор
1'
Д. Акинтола
45'
Э. Акбаба
85'
Э. Йесилюрт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Антальяспор
Желтая карточка
Нани
90'
+4
90'
Пенальти не реализован!
А. Букса
Желтая карточка
Б. Стамбули
88'
85'
ГОЛ! 2:1!
Э. Йесилюрт
82'
Замена
Б. Эзтюрк
️️️️
Б. Балчи
80'
Желтая карточка
Б. Балчи
Замена
Нани
️️️️
Ю. Бараши
76'
Желтая карточка
Т. Айдоган
68'
Замена
Т. Айдоган
️️️️
Э. Мишу
65'
63'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
У. Акыйол
Желтая карточка
Э. Мишу
58'
46'
Замена
С. Ларссон
️️️️
З. Битики
ГОЛ! 2:0!
Э. Акбаба
Пас отдал
А. Зенели
45'
Замена
А. Зенели
️️️️
Ю. Сари
39'
32'
Желтая карточка
Э. Билсел
ГОЛ! 1:0!
Д. Акинтола
Пас отдал
Ю. Сари
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
(К)
ОП
8
Давид Акинтола
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
89
Вейсел Сары
(К)
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
19
Уфук Акыйол
ОП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
70
Эге Билсел
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
95
Caner Kaban
ЦП
87
Osman Kaynak
ЦФ
Антальяспор
96
Kagan Arican
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
72
Harun Toprak
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Махаммадалиев
10
Эрдоган
4
Сиссе
6
Гюлер
2
Кокчалыш
21
Стамбули
8
Акинтола
7
Сари
20
Мишу
8
Акбаба
9
Бараши
3-1-2-1-3
35
Дадакдениз
7
Балчи
89
Сары
21
Топрак
19
Акыйол
18
Калузиньски
22
ван де Стрек
11
Битики
70
Билсел
17
Йесилюрт
16
Букса
20
Мишу
8
Айдоган
8
Айдоган
20
Мишу
9
Бараши
17
Нани
17
Нани
9
Бараши
7
Сари
9
Зенели
9
Зенели
7
Сари
7
Балчи
5
Эзтюрк
5
Эзтюрк
7
Балчи
19
Акыйол
27
Милошевич
27
Милошевич
19
Акыйол
11
Битики
8
Ларссон
8
Ларссон
11
Битики
Остались в запасе
Адана Демирспор
Антальяспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
95
Caner Kaban
ЦП
87
Osman Kaynak
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
96
Kagan Arican
ВР
72
Harun Toprak
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
95
Caner Kaban
ЦП
87
Osman Kaynak
ЦФ
Остались в запасе
96
Kagan Arican
ВР
72
Harun Toprak
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Адана Демирспор - Антальяспор
4
2
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
10
Нарушения
16
10
Офсайды
0
1
Количество передач
315
492
Сейвы
2
0
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.84
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Главный судья:
Burak Pakkan, Turkey
Стадион:
5 Ocak Fatih Terim, Adana
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