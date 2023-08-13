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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Ризеспор
Адана Демирспор - Ризеспор: обзор матча 13 августа 2023
Адана Демирспор
13.08.2023, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ризеспор
27'
Ю. Бельханда
90+1'
Ю. Эрдоган
88'
J. Mary
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Ризеспор
90'
+16
Желтая карточка
Э. Топджу
Желтая карточка
С. Гюлер
90'
+16
Желтая карточка
Й. Свенссон
90'
+15
Желтая карточка
К. Родригес
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Т. Шахин
ГОЛ! 2:1!
Ю. Эрдоган
90'
+1
88'
ГОЛ! 1:1!
J. Mary
Пас отдал
S. Anil Yasar
81'
Желтая карточка
A. Koc
Желтая карточка
М. Ньянг
80'
78'
Желтая карточка
М. Пала
Замена
М. Ньянг
️️️️
Ш. Ндиайе
77'
Замена
А. Дурсун
️️️️
К. Родригес
77'
76'
Замена
A. Koc
️️️️
H. Ibrahim Pehlivan
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Ю. Сари
72'
66'
Замена
S. Anil Yasar
️️️️
Х. Аликулов
60'
Замена
Д. Варесанович
️️️️
Ó. Pinchi
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Нани
60'
Замена
Д. Токез
️️️️
Э. Акбаба
60'
58'
Желтая карточка
Ó. Pinchi
Желтая карточка
Ю. Бельханда
43'
Желтая карточка
Э. Акбаба
30'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Ш. Ндиайе
27'
4'
Желтая карточка
А. Зекири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
7
Benhur Keser
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
77
Алтин Зекири
ЦП
28
Óscar Pinchi
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
54
Митхат Пала
ЦФ
77
Oumar Diouf
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Адана Демирспор
18
Goran Karačić
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
26
Izzet Celik
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
37
Таха Шахин
ЦЗ
13
Eren Emre Aydin
ЦП
66
Guvenc Usta
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
96
Muhammet Sebelek
ЦФ
39
John Mary
ЦФ
3-1-3-2-1
25
Эзбир
13
Родригес
55
Гравийон
6
Гюлер
21
Стамбули
22
Свенссон
20
Бельханда
7
Сари
17
Нани
8
Акбаба
27
Ндиайе
2-3-4
23
Аккан
2
Аликулов
3
7
10
Олавоин
77
Зекири
77
54
Пала
53
Топджу
28
7
Сари
10
Эрдоган
10
Эрдоган
7
Сари
13
Родригес
77
Дурсун
77
Дурсун
13
Родригес
8
Акбаба
24
Токез
24
Токез
8
Акбаба
17
Нани
8
Акинтола
8
Акинтола
17
Нани
27
Ндиайе
99
Ньянг
99
Ньянг
27
Ндиайе
2
Аликулов
4
4
2
Аликулов
3
35
35
3
28
8
Варесанович
8
Варесанович
28
Остались в запасе
Адана Демирспор
Ризеспор
18
Goran Karačić
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
26
Izzet Celik
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
37
Таха Шахин
ЦЗ
13
Eren Emre Aydin
ЦП
66
Guvenc Usta
ЦП
96
Muhammet Sebelek
ЦФ
39
John Mary
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
18
Goran Karačić
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
26
Izzet Celik
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
37
Таха Шахин
ЦЗ
13
Eren Emre Aydin
ЦП
66
Guvenc Usta
ЦП
96
Muhammet Sebelek
ЦФ
39
John Mary
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Адана Демирспор - Ризеспор
6
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
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