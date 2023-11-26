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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Адана Демирспор
Кайсериспор - Адана Демирспор: обзор матча 26 ноября 2023
Кайсериспор
26.11.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Адана Демирспор
73'
А. Боа Морте
45+2'
Ю. Эрдоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Адана Демирспор
90'
+6
Желтая карточка
К. Родригес
Замена
С. Баокен
️️️️
М. Кардозу
85'
85'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
М. Ньянг
Желтая карточка
А. Боа Морте
83'
78'
Замена
Нани
️️️️
Т. Айдоган
78'
Замена
А. Зенели
️️️️
Ю. Сари
ГОЛ! 1:1!
А. Боа Морте
Пас отдал
М. Кардозу
73'
70'
Желтая карточка
Т. Айдоган
Желтая карточка
М. Кардозу
68'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
О. Кеман
67'
60'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Э. Мишу
Желтая карточка
Г. Саздаги
54'
50'
Желтая карточка
Э. Эзбир
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эрдоган
Замена
А. Кочаман
️️️️
Д. Аттама
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
8
Картал Йилмаз
ЦП
6
Али Карими
ЦП
9
Маме Тиам
(К)
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
6
Семих Гюлер
(К)
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Юсуф Сари
ПП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
79
Яв Ака
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
26
Izzet Celik
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
2-1-4-3
25
Баязит
23
Кароль
5
Хосейни
3
Аттама
8
Йилмаз
9
Тиам
8
Кеман
6
Карими
25
Саздаги
20
Кардозу
10
Боа Морте
4-4-1-1
25
Эзбир
13
Родригес
6
Гюлер
55
Гравийон
10
Эрдоган
7
Сари
5
Ндиайе
24
Токез
8
Айдоган
20
Мишу
99
Ньянг
3
Аттама
54
Кочаман
54
Кочаман
3
Аттама
8
Кеман
28
Дживелек
28
Дживелек
8
Кеман
20
Кардозу
13
Баокен
13
Баокен
20
Кардозу
8
Айдоган
17
Нани
17
Нани
8
Айдоган
7
Сари
9
Зенели
9
Зенели
7
Сари
20
Мишу
8
Акбаба
8
Акбаба
20
Мишу
99
Ньянг
9
Бараши
9
Бараши
99
Ньянг
Остались в запасе
Кайсериспор
Адана Демирспор
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
79
Яв Ака
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
26
Izzet Celik
ЦП
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
79
Яв Ака
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
26
Izzet Celik
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Статистика матча Кайсериспор - Адана Демирспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Кадир Саглам
Стадион:
Кадир Хас
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Кайсериспор
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