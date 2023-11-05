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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Адана Демирспор
Сивасспор - Адана Демирспор: обзор матча 05 ноября 2023
Сивасспор
05.11.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Адана Демирспор
10'
Б. Койта
57'
Б. Стамбули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Адана Демирспор
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Желтая карточка
Р. Квет
90'
+1
Замена
Р. Манай
️️️️
Б. Койта
87'
Замена
Р. Квет
️️️️
С. Саис
87'
86'
Желтая карточка
Д. Токез
84'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
М. Ньянг
69'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Ю. Эрдоган
69'
Замена
Э. Гравийон
️️️️
А. Бурак
57'
ГОЛ! 1:1!
Б. Стамбули
46'
Замена
Д. Токез
️️️️
И. Кокчалыш
46'
Замена
М. Балотелли
️️️️
А. Зенели
Замена
Ж. Родригес
️️️️
М. Барроу
42'
36'
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
Замена
А. Окюмюш
️️️️
Б. Капачак
28'
ГОЛ! 1:0!
Б. Койта
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
(К)
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
(К)
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Юсуф Сари
ПП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
3-4-1-2
35
Вурал
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
26
Конак
8
Харисис
77
Барроу
17
Бассан
17
Капачак
55
Койта
14
Саис
3-3-2-1-1
25
Эзбир
13
Родригес
6
Гюлер
3
Бурак
2
Кокчалыш
21
Стамбули
10
Эрдоган
5
Ндиайе
20
Бельханда
9
Зенели
99
Ньянг
17
Капачак
23
Окюмюш
23
Окюмюш
17
Капачак
14
Саис
16
Квет
16
Квет
14
Саис
77
Барроу
7
Родригес
7
Родригес
77
Барроу
55
Койта
7
Манай
7
Манай
55
Койта
3
Бурак
55
Гравийон
55
Гравийон
3
Бурак
2
Кокчалыш
24
Токез
24
Токез
2
Кокчалыш
10
Эрдоган
7
Сари
7
Сари
10
Эрдоган
99
Ньянг
9
Бараши
9
Бараши
99
Ньянг
9
Зенели
45
Балотелли
45
Балотелли
9
Зенели
Остались в запасе
Сивасспор
Адана Демирспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Главный тренер
Сервет Четин
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Статистика матча Сивасспор - Адана Демирспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Burak Pakkan, Turkey
Стадион:
Yeni Sivas 4 Eylul Stadium, Sivas
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