Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Бешикташ
Адана Демирспор - Бешикташ: обзор матча 27 сентября 2023
Адана Демирспор
27.09.2023, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Бешикташ
8'
Ю. Бельханда
17'
М. Ньянг
59'
Э. Акбаба
75'
Ю. Эрдоган
79'
В. Абубакар
90'
М. Рашица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Бешикташ
90'
+7
Желтая карточка
Н. Уйсал
90'
ГОЛ! 4:2!
М. Рашица
Пас отдал
Д. Тосун
85'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
С. Учан
Замена
А. Бурак
️️️️
А. Дурсун
80'
79'
ГОЛ! 4:1!
В. Абубакар
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
76'
ГОЛ! 4:0!
Ю. Эрдоган
Пас отдал
Нани
75'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
М. Ньянг
66'
65'
Замена
О. Булут
️️️️
В. Розье
65'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Р. Геззаль
Замена
Т. Айдоган
️️️️
Д. Токез
60'
ГОЛ! 3:0!
Э. Акбаба
Пас отдал
Ю. Сари
59'
Желтая карточка
Э. Акбаба
55'
46'
Замена
М. Рашица
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Ю. Бельханда
46'
30'
Замена
Э. Дестаноглу
️️️️
М. Гюнок
ГОЛ! 2:0!
М. Ньянг
Пас отдал
С. Гюлер
17'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бельханда
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Адана Демирспор
25
Murat Ugur Eser
ВР
27
Deniz Eren Donmezer
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
97
Aslan Atay
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
19
Мустафа Капи
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
34
Эге Тикназ
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
3-4-2-1
39
Каракуш
77
Дурсун
6
Гюлер
55
Гравийон
22
Свенссон
20
Бельханда
24
Токез
7
Сари
17
Нани
8
Акбаба
99
Ньянг
3-5-2
34
Гюнок
19
Розье
25
Колли
26
Масуаку
48
Учан
20
Уйсал
8
Хаджиахметович
18
Геззаль
21
Окслэд-Чемберлен
23
Тосун
9
Абубакар
20
Бельханда
10
Эрдоган
10
Эрдоган
20
Бельханда
77
Дурсун
3
Бурак
3
Бурак
77
Дурсун
24
Токез
8
Айдоган
8
Айдоган
24
Токез
99
Ньянг
9
Бараши
9
Бараши
99
Ньянг
34
Гюнок
30
Дестаноглу
30
Дестаноглу
34
Гюнок
48
Учан
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
48
Учан
19
Розье
6
Булут
6
Булут
19
Розье
21
Окслэд-Чемберлен
7
Рашица
7
Рашица
21
Окслэд-Чемберлен
18
Геззаль
11
Мюлека
11
Мюлека
18
Геззаль
Остались в запасе
Адана Демирспор
Бешикташ
25
Murat Ugur Eser
ВР
27
Deniz Eren Donmezer
ВР
97
Aslan Atay
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
19
Мустафа Капи
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
Главный тренер
Патрик Клюйверт
17
Умут Мерас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
34
Эге Тикназ
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
25
Murat Ugur Eser
ВР
27
Deniz Eren Donmezer
ВР
97
Aslan Atay
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
19
Мустафа Капи
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
Остались в запасе
17
Умут Мерас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
34
Эге Тикназ
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Адана Демирспор - Бешикташ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Новости команд
Все
Адана Демирспор
Бешикташ
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+