Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Пендикспор
Адана Демирспор - Пендикспор: обзор матча 16 сентября 2023
Адана Демирспор
16.09.2023, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Пендикспор
15'
М. Ньянг
41'
М. Ньянг
88'
Э. Акбаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Пендикспор
ГОЛ! 3:0!
Э. Акбаба
Пас отдал
Й. Свенссон
88'
Замена
Нани
️️️️
Ю. Сари
86'
Замена
Д. Токез
️️️️
Ю. Бельханда
82'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
М. Ньянг
82'
75'
Замена
A. Diaby
️️️️
Х. Акбунар
75'
Замена
G. Kaya
️️️️
С. Асан
69'
Замена
B. Sulungoz
️️️️
Х. Рассул
Замена
А. Зенели
️️️️
Ю. Эрдоган
62'
Замена
Б. Ндиайе
️️️️
Б. Стамбули
62'
46'
Замена
J. Vukovic
️️️️
Ф. Мидтсьё
46'
Замена
G. Bitin
️️️️
Э. Ярдимчи
45'
+4
Желтая карточка
Х. Рассул
ГОЛ! 2:0!
М. Ньянг
Пас отдал
Й. Свенссон
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Ньянг
Пас отдал
К. Родригес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
34
Тюрам
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
17
Нани
ЛВ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
4
Josip Vukovic
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
9
Gorkem Bitin
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Эзбир
13
Родригес
6
Гюлер
55
Гравийон
10
Эрдоган
21
Стамбули
20
Бельханда
22
Свенссон
7
Сари
8
Акбаба
99
Ньянг
3-1-3-1-2
1
Канполат
5
Рассул
23
Велинтон
6
Секейра
61
Асан
10
Ромеро
18
Мидтсьё
11
Лусамба
7
Акбунар
17
Ярдимчи
34
Тюрам
21
Стамбули
5
Ндиайе
5
Ндиайе
21
Стамбули
20
Бельханда
24
Токез
24
Токез
20
Бельханда
10
Эрдоган
9
Зенели
9
Зенели
10
Эрдоган
7
Сари
17
Нани
17
Нани
7
Сари
99
Ньянг
9
Бараши
9
Бараши
99
Ньянг
5
Рассул
20
20
5
Рассул
18
Мидтсьё
4
4
18
Мидтсьё
7
Акбунар
21
21
7
Акбунар
61
Асан
58
58
61
Асан
17
Ярдимчи
9
9
17
Ярдимчи
Остались в запасе
Адана Демирспор
Пендикспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
35
Burak Öğür
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Осман Озкойлу
Статистика матча Адана Демирспор - Пендикспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Новости команд
Все
Адана Демирспор
Пендикспор
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
«Зенит» интересуется турецким форвардом
2024.02.10 18:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+