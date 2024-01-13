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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Адана Демирспор
Ризеспор - Адана Демирспор: обзор матча 13 января 2024
Ризеспор
13.01.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Адана Демирспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Адана Демирспор
Замена
S. Anil Yasar
️️️️
М. Пала
90'
+1
Замена
Ó. Pinchi
️️️️
Д. Шелви
83'
79'
Замена
Нани
️️️️
Б. Стамбули
Замена
А. Зекири
️️️️
М. Минчев
74'
Желтая карточка
М. Пала
73'
46'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
Ю. Эрдоган
46'
Замена
Й. Манев
️️️️
Э. Мишу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
(К)
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Давид Акинтола
ЦП
20
Эдуар Мишу
(К)
АП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
8
Дал Варесанович
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
17
Нани
ЛВ
26
Izzet Celik
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
3-1-5-1
23
Аккан
5
Хойер
4
Мокши
53
Топджу
37
Шахин
10
Олавоин
54
Пала
17
Минчев
7
26
Шелви
19
Гайч
3-3-1-2
1
Махаммадалиев
4
Сиссе
77
Дурсун
6
Гюлер
2
Кокчалыш
21
Стамбули
10
Эрдоган
8
Акинтола
8
Акбаба
20
Мишу
54
Пала
4
4
54
Пала
17
Минчев
77
Зекири
77
Зекири
17
Минчев
26
Шелви
28
28
26
Шелви
20
Мишу
55
Манев
55
Манев
20
Мишу
21
Стамбули
17
Нани
17
Нани
21
Стамбули
10
Эрдоган
9
Бараши
9
Бараши
10
Эрдоган
Остались в запасе
Ризеспор
Адана Демирспор
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
8
Дал Варесанович
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
9
Арбер Зенели
ЛВ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
8
Дал Варесанович
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
9
Арбер Зенели
ЛВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Статистика матча Ризеспор - Адана Демирспор
1
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
4
Нарушения
19
11
Офсайды
1
1
Количество передач
294
305
Сейвы
3
5
Точность передач %
50
51
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.45
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Volkan Bayarslan, Turkey
Стадион:
Чайкур Диди
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