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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Адана Демирспор
Карагюмрюк - Адана Демирспор: обзор матча 23 октября 2023
Карагюмрюк
23.10.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Адана Демирспор
52'
Н. Сангаре
89'
С. Дурсун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Адана Демирспор
ГОЛ! 2:0!
С. Дурсун
Пас отдал
М. Роден
89'
Замена
А. Угур
️️️️
Н. Сангаре
84'
Замена
Ф. Везели
️️️️
Л. Мерджан
84'
83'
Замена
Э. Мишу
️️️️
Э. Акбаба
Замена
С. Стураро
️️️️
В. Эйссерик
74'
74'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
М. Ньянг
74'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
К. Родригес
Замена
С. Дурсун
️️️️
Г. Ялчин
74'
Замена
О. Шукуров
️️️️
С. Фегули
66'
64'
Желтая карточка
Т. Айдоган
ГОЛ! 1:0!
Н. Сангаре
52'
46'
Замена
А. Зенели
️️️️
Нани
46'
Замена
Т. Айдоган
️️️️
Б. Стамбули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
7
Маркус Роден
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Карагюмрюк
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
4-1-2-3
1
Билгин
4
Бираски
11
Чеккерини
5
Дрешевич
30
Сангаре
8
Фегули
7
Роден
50
Ялчин
70
Келеш
9
Эйссерик
22
Мерджан
3-1-3-2-1
25
Эзбир
6
Гюлер
55
Гравийон
13
Родригес
21
Стамбули
7
Сари
20
Бельханда
22
Свенссон
8
Акбаба
17
Нани
99
Ньянг
22
Мерджан
34
Везели
34
Везели
22
Мерджан
8
Фегули
29
Шукуров
29
Шукуров
8
Фегули
9
Эйссерик
27
Стураро
27
Стураро
9
Эйссерик
30
Сангаре
77
Угур
77
Угур
30
Сангаре
50
Ялчин
19
Дурсун
19
Дурсун
50
Ялчин
13
Родригес
10
Эрдоган
10
Эрдоган
13
Родригес
21
Стамбули
8
Айдоган
8
Айдоган
21
Стамбули
8
Акбаба
20
Мишу
20
Мишу
8
Акбаба
17
Нани
9
Зенели
9
Зенели
17
Нани
99
Ньянг
9
Бараши
9
Бараши
99
Ньянг
Остались в запасе
Карагюмрюк
Адана Демирспор
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Самед Онур
АП
11
Браим Дарри
ЛВ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Остались в запасе
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Самед Онур
АП
11
Браим Дарри
ЛВ
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Статистика матча Карагюмрюк - Адана Демирспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
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