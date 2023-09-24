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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Адана Демирспор
Касымпаша - Адана Демирспор: обзор матча 24 сентября 2023
Касымпаша
24.09.2023, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Адана Демирспор
25'
А. Кара
51'
А. Кара (П)
80'
Ю. Эрдоган (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Адана Демирспор
Желтая карточка
М. Бен Уанес
90'
+6
Желтая карточка
С. Чифтпинар
90'
+3
Замена
Д. Саддики
️️️️
Х. Хайрадинович
84'
80'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ю. Эрдоган
Замена
Д. Аксу
️️️️
А. Кара
74'
66'
Замена
Т. Айдоган
️️️️
Э. Гравийон
66'
Замена
Д. Токез
️️️️
Э. Акбаба
Замена
С. Бастьен
️️️️
Г. Гюль
60'
57'
Замена
А. Зенели
️️️️
М. Ньянг
57'
Замена
Нани
️️️️
Ю. Бельханда
Желтая карточка
К. Омеруо
54'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Кара
51'
45'
+8
Вторая желтая
Б. Стамбули
40'
Желтая карточка
Б. Стамбули
Желтая карточка
А. Кара
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Кара
25'
19'
Красная карточка
Э. Эзбир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
11
Айрон Гомис
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
20
Селим Дилли
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
17
Нани
ЛВ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
3-2-2-2
1
5
Чифтпинар
18
Гюль
58
Озкан
12
Бен Уанес
4
Омеруо
10
Хайрадинович
35
Кара
7
Нгой
11
Гомис
4-1-3-1-1
25
Эзбир
10
Эрдоган
6
Гюлер
55
Гравийон
13
Родригес
21
Стамбули
7
Сари
22
Свенссон
20
Бельханда
8
Акбаба
99
Ньянг
35
Кара
3
Аксу
3
Аксу
35
Кара
10
Хайрадинович
17
Саддики
17
Саддики
10
Хайрадинович
18
Гюль
22
Бастьен
22
Бастьен
18
Гюль
55
Гравийон
8
Айдоган
8
Айдоган
55
Гравийон
8
Акбаба
24
Токез
24
Токез
8
Акбаба
99
Ньянг
9
Зенели
9
Зенели
99
Ньянг
20
Бельханда
17
Нани
17
Нани
20
Бельханда
Остались в запасе
Касымпаша
Адана Демирспор
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Статистика матча Касымпаша - Адана Демирспор
4
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
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