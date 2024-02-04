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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Пендикспор - Адана Демирспор
Пендикспор - Адана Демирспор: обзор матча 04 февраля 2024
Пендикспор
04.02.2024, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Адана Демирспор
11'
A. Diaby
22'
У. Найир
90+10'
Нани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пендикспор - Адана Демирспор
90'
+10
ГОЛ! 2:1!
Нани
Пас отдал
Т. Айдоган
Желтая карточка
У. Найир
90'
+1
Замена
М. Акча
️️️️
М. Тиам
88'
78'
Замена
Д. Токез
️️️️
Э. Акбаба
Замена
Л. Каппел
️️️️
Ф. Мидтсьё
77'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
У. Найир
77'
Красная карточка
Х. Акбунар
72'
70'
Желтая карточка
Э. Мишу
67'
Замена
Нани
️️️️
А. Аимбетов
Желтая карточка
Х. Рассул
66'
Замена
Велинтон
️️️️
A. Diaby
62'
46'
Замена
Т. Айдоган
️️️️
Ю. Бараши
Желтая карточка
Х. Акбунар
43'
ГОЛ! 2:0!
У. Найир
Пас отдал
М. Тиам
22'
ГОЛ! 1:0!
A. Diaby
Пас отдал
М. Тиам
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
9
Маме Тиам
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
7
Халил Акбунар
(К)
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
17
Motez Nourani
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
8
Эмре Акбаба
(К)
ПВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
70
Melih Guney
ЦП
22
Erdem Çalık
ЦП
25
Efe Sayhan
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
7
Леандро Каппел
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
24
Burhan Ersoy
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
60
Ozan Demirbag
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Канполат
33
Озтюрк
5
Рассул
6
Секейра
61
Асан
9
Тиам
18
Мидтсьё
21
58
7
Акбунар
14
Найир
4-1-3-2
1
Махаммадалиев
2
Кокчалыш
4
Сиссе
55
Гравийон
10
Эрдоган
17
8
Акбаба
20
Мишу
10
Алиуи
95
Аимбетов
9
Бараши
21
23
Велинтон
23
Велинтон
21
9
Тиам
13
Акча
13
Акча
9
Тиам
14
Найир
8
Чекичи
8
Чекичи
14
Найир
18
Мидтсьё
7
Каппел
7
Каппел
18
Мидтсьё
8
Акбаба
24
Токез
24
Токез
8
Акбаба
9
Бараши
8
Айдоган
8
Айдоган
9
Бараши
95
Аимбетов
17
Нани
17
Нани
95
Аимбетов
Остались в запасе
Пендикспор
Адана Демирспор
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
70
Melih Guney
ЦП
22
Erdem Çalık
ЦП
25
Efe Sayhan
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
60
Ozan Demirbag
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
70
Melih Guney
ЦП
22
Erdem Çalık
ЦП
25
Efe Sayhan
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
60
Ozan Demirbag
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Статистика матча Пендикспор - Адана Демирспор
3
1
1
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
20
7
Офсайды
1
3
Количество передач
349
416
Сейвы
5
4
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.33
Матчи команд
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Direnc Tonusluoglu, Turkey
Стадион:
Пендик Стади
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