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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор: обзор матча 06 января 2024
Истанбул Башакшехир
06.01.2024, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Адана Демирспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор
Замена
Ф. Кени
️️️️
К. Пентек
90'
+4
90'
+1
Замена
А. Зенели
️️️️
Ю. Сари
90'
+1
Замена
Д. Токез
️️️️
И. Кокчалыш
86'
Замена
Э. Гравийон
️️️️
Э. Мишу
85'
Замена
Т. Айдоган
️️️️
Б. Стамбули
Желтая карточка
У. Ба
82'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Ж. Фигейредо
82'
70'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
Нани
Замена
О. Али Саинер
️️️️
М. Абид
67'
Желтая карточка
Э. Ильхан
53'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Д. Пелкас
46'
Желтая карточка
М. Абид
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
(К)
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
(К)
ОП
8
Давид Акинтола
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
19
Мустафа Капи
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
4-4-2
1
Бабакан
3
Дуарте
27
Ба
6
Лима
15
Дюбуа
9
Тюрук
10
Пелкас
19
Озкан
17
Абид
9
Пентек
25
Фигейредо
4-1-2-3
1
Махаммадалиев
2
Кокчалыш
6
Гюлер
4
Сиссе
10
Эрдоган
21
Стамбули
7
Сари
8
Акинтола
8
Акбаба
20
Мишу
17
Нани
17
Абид
42
Саинер
42
Саинер
17
Абид
10
Пелкас
6
Ильхан
6
Ильхан
10
Пелкас
25
Фигейредо
7
Гюрлер
7
Гюрлер
25
Фигейредо
9
Пентек
19
Кени
19
Кени
9
Пентек
20
Мишу
55
Гравийон
55
Гравийон
20
Мишу
2
Кокчалыш
24
Токез
24
Токез
2
Кокчалыш
21
Стамбули
8
Айдоган
8
Айдоган
21
Стамбули
7
Сари
9
Зенели
9
Зенели
7
Сари
17
Нани
9
Бараши
9
Бараши
17
Нани
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор
98
Дениз Дилмен
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
Главный тренер
Кагдас Атан
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
19
Мустафа Капи
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
19
Мустафа Капи
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
12
Офсайды
4
0
Количество передач
477
382
Сейвы
5
1
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.76
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Turgut Doman, Turkey
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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