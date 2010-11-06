Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004 Россия. Премьер-лига 2003 Россия. Премьер-лига 2002 Чемпионат России 2001 Чемпионат России 2000 Чемпионат России 1999 Чемпионат России 1994 Чемпионат России. Первый этап 1992