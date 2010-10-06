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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Мордовия
Авангард - Мордовия: обзор матча 06 октября 2010
Авангард
06.10.2010, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 34 тур
1 : 1
Завершен
Мордовия
32'
С. Коровушкин
53'
Р. Мухаметшин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Мордовия
Желтая карточка
Н. Тимошин
Замена
М. Жестков
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
С. Щеглов
️️️️
С. Анохин
Желтая карточка
И. Шабаев
Замена
С. Прокофьев
️️️️
К. Панченко
Замена
И. Бороздин
️️️️
А. Швецов
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
М. Панин
️️️️
Д. Синяев
Желтая карточка
А. Борзенков
Желтая карточка
А. Швецов
Вторая желтая
Ю. Кулешов
Замена
К. Терентьев
️️️️
Д. Кондаков
Вторая желтая
М. Некрасов
Желтая карточка
М. Некрасов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
Ю. Кулешов
Желтая карточка
Ирэ
ГОЛ! 1:0!
С. Коровушкин
Пас отдал
А. Коломийченко
Замена
И. Шабаев
️️️️
М. Будников
Желтая карточка
М. Будников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
33
Денис Кондаков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
25
Михаил Некрасов
ЦП
18
Александр Швецов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Олег Сергеев
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
20
Ирэ
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
21
Сергей Струков
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
8
Сергей Щеглов
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
99
Антон Соболев
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
4-4-1-1
1
Ильин
6
Борзенков
40
Тимошин
5
Кудинов
33
Кондаков
15
Коломийченко
25
Некрасов
18
Швецов
18
Коровушкин
17
Синяев
10
Анохин
3-1-3-2
1
Рыжиков
3
Мулдаров
22
Будников
87
Симчевич
66
Дутов
20
Ирэ
40
Кулешов
9
Мухаметшин
8
Панченко
23
Мухаметшин
10
Анохин
8
Щеглов
8
Щеглов
10
Анохин
18
Швецов
21
Бороздин
21
Бороздин
18
Швецов
33
Кондаков
79
Терентьев
79
Терентьев
33
Кондаков
17
Синяев
21
Панин
21
Панин
17
Синяев
23
Мухаметшин
8
Сысуев
8
Сысуев
23
Мухаметшин
22
Будников
22
Шабаев
22
Шабаев
22
Будников
9
Мухаметшин
71
Жестков
71
Жестков
9
Мухаметшин
8
Панченко
11
Прокофьев
11
Прокофьев
8
Панченко
Остались в запасе
Авангард
Мордовия
21
Сергей Струков
ЦЗ
30
Валерий Чижов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Сергеев
99
Антон Соболев
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
21
Сергей Струков
ЦЗ
30
Валерий Чижов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Остались в запасе
99
Антон Соболев
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Олег Сергеев
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Авангард - Мордовия
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Стадион:
Трудовые Резервы
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