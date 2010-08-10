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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Авангард
Волга - Авангард: обзор матча 10 августа 2010
Волга
10.08.2010, вторник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 23 тур
3 : 0
Завершен
Авангард
15'
П. Елич
42'
В. Волков
60'
С. Турсунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Авангард
Желтая карточка
Д. Кудинов
Замена
И. Стасевич
️️️️
В. Волков
Замена
С. Яшин
️️️️
С. Турсунов
Замена
С. Виноградов
️️️️
П. Елич
Замена
Г. Ходжава
️️️️
О. Кожанов
Замена
М. Панин
️️️️
А. Коломийченко
ГОЛ! 3:0!
С. Турсунов
Пас отдал
М. Семакин
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Бороздин
Замена
М. Некрасов
️️️️
С. Щеглов
Замена
С. Шолохов
️️️️
Д. Кондаков
ГОЛ! 2:0!
В. Волков
Пас отдал
С. Турсунов
ГОЛ! 1:0!
П. Елич
Пас отдал
С. Турсунов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
11
Виталий Волков
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
10
Петар Елич
ЦФ
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
33
Денис Кондаков
ЦЗ
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
8
Сергей Щеглов
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
14
Александр Зобнин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Волга
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
2
Сергей Шолохов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
21
Максим Панин
ЦП
25
Михаил Некрасов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
4-2-2-2
31
Астахов
20
Саджая
25
Буйволов
88
Наваловский
6
Полянин
14
Семакин
58
Рашевский
11
Волков
17
Турсунов
10
Елич
20
Кожанов
4-5-1
1
Ильин
7
Тимачев
5
Кудинов
88
Киреев
33
Кондаков
8
Щеглов
19
Михайлов
21
Бороздин
44
Козлов
15
Коломийченко
14
Зобнин
10
Елич
11
Виноградов
11
Виноградов
10
Елич
11
Волков
7
Стасевич
7
Стасевич
11
Волков
20
Кожанов
28
Ходжава
28
Ходжава
20
Кожанов
17
Турсунов
18
Яшин
18
Яшин
17
Турсунов
15
Коломийченко
21
Панин
21
Панин
15
Коломийченко
8
Щеглов
25
Некрасов
25
Некрасов
8
Щеглов
33
Кондаков
2
Шолохов
2
Шолохов
33
Кондаков
Остались в запасе
Волга
Авангард
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
30
Валерий Чижов
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Валерий Есипов
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
Остались в запасе
30
Валерий Чижов
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Волга - Авангард
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
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