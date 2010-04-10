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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - КАМАЗ
Авангард - КАМАЗ: обзор матча 10 апреля 2010
Авангард
10.04.2010, суббота, 18:30
Россия. Первый дивизион, 4 тур
2 : 1
Завершен
КАМАЗ
35'
С. Михайлов
87'
Н. Тимошин
83'
Р. Славнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - КАМАЗ
ГОЛ! 2:1!
Н. Тимошин
Пас отдал
Д. Синяев
ГОЛ! 1:1!
Р. Славнов
Пас отдал
С. Сердюков
Замена
Н. Тимошин
️️️️
И. Бороздин
Замена
А. Куканос
️️️️
М. Пименов
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Панин
Замена
А. Киреев
️️️️
С. Михайлов
Замена
Р. Славнов
️️️️
А. Шляпкин
Желтая карточка
С. Бреев
Замена
Р. Мустафин
️️️️
А. Кренделев
Замена
Г. Смуров
️️️️
С. Коровушкин
ГОЛ! 1:0!
С. Михайлов
Пас отдал
И. Бороздин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
33
Денис Кондаков
ЦЗ
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
21
Игорь Бороздин
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
25
Михаил Некрасов
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Валерий Есипов
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
8
Сергей Щеглов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
23
Георгий Смуров
ЦФ
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
11
Рифат Мустафин
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
4-5-1
30
Чижов
33
Кондаков
6
Борзенков
26
Луканченков
7
Тимачев
18
Коровушкин
25
Некрасов
21
Панин
19
Михайлов
21
Бороздин
17
Синяев
4-4-2
1
Вавилин
34
Козлов
13
Хисамов
75
Ложкин
4
Гудукин
33
Кренделев
23
Бреев
13
Шляпкин
14
Пименов
29
Сердюков
2
Гогниев
18
Коровушкин
23
Смуров
23
Смуров
18
Коровушкин
19
Михайлов
88
Киреев
88
Киреев
19
Михайлов
21
Бороздин
40
Тимошин
40
Тимошин
21
Бороздин
21
Панин
44
Козлов
44
Козлов
21
Панин
14
Пименов
77
Куканос
77
Куканос
14
Пименов
33
Кренделев
11
Мустафин
11
Мустафин
33
Кренделев
13
Шляпкин
4
Славнов
4
Славнов
13
Шляпкин
Остались в запасе
Авангард
КАМАЗ
8
Сергей Щеглов
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
15
Алексей Коломийченко
ЛП
Главный тренер
Валерий Есипов
77
Семен Настусенко
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
8
Сергей Щеглов
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
15
Алексей Коломийченко
ЛП
Остались в запасе
77
Семен Настусенко
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Валерий Есипов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Авангард - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Стадион:
Трудовые Резервы
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