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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Ротор
Авангард - Ротор: обзор матча 12 июня 2010
Авангард
12.06.2010, суббота, 18:30
Россия. Первый дивизион, 15 тур
1 : 3
Завершен
Ротор
25'
С. Коровушкин
8'
Д. Гузь
36'
В. Борисов
85'
И. Каньенда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Ротор
Замена
А. Гайдуков
️️️️
Р. Тузовский
Замена
К. Кочубей
️️️️
И. Каньенда
ГОЛ с пенальти! 1:3!
И. Каньенда
Замена
А. Зобнин
️️️️
С. Михайлов
Замена
Я. Эрлих
️️️️
В. Борисов
Замена
Г. Смуров
️️️️
С. Щеглов
Желтая карточка
В. Борисов
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Панин
Замена
И. Бороздин
️️️️
М. Некрасов
ГОЛ! 1:2!
В. Борисов
Пас отдал
И. Каньенда
ГОЛ! 1:1!
С. Коровушкин
Пас отдал
Н. Тимошин
ГОЛ! 0:1!
Д. Гузь
Пас отдал
О. Алейник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
33
Денис Кондаков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
25
Михаил Некрасов
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Денис Кондаков
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
18
Сергей Шудров
ЦП
24
Роман Тузовский
ЦП
23
Владимир Смирнов
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
33
Исо Каньенда
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
14
Александр Зобнин
ЦФ
23
Георгий Смуров
ЦФ
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
3
Александр Гайдуков
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
11
Яков Эрлих
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-5-1
30
Чижов
6
Борзенков
40
Тимошин
26
Луканченков
33
Кондаков
21
Панин
8
Щеглов
25
Некрасов
19
Михайлов
18
Коровушкин
17
Синяев
3-4-3
1
Чичкин
15
Житников
55
Гузь
3
Олеников
18
Шудров
24
Тузовский
23
Смирнов
34
Алейник
18
Савин
33
Каньенда
7
Борисов
19
Михайлов
14
Зобнин
14
Зобнин
19
Михайлов
25
Некрасов
21
Бороздин
21
Бороздин
25
Некрасов
8
Щеглов
23
Смуров
23
Смуров
8
Щеглов
21
Панин
44
Козлов
44
Козлов
21
Панин
24
Тузовский
3
Гайдуков
3
Гайдуков
24
Тузовский
33
Каньенда
8
Кочубей
8
Кочубей
33
Каньенда
7
Борисов
11
Эрлих
11
Эрлих
7
Борисов
Остались в запасе
Авангард
Ротор
27
Александр Бураков
ЦП
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Денис Кондаков
2
Илья Ионов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
22
Игорь Шестаков
АП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
27
Александр Бураков
ЦП
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
Остались в запасе
2
Илья Ионов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
22
Игорь Шестаков
АП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Денис Кондаков
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Авангард - Ротор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Рубцов
(Москва)
Стадион:
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