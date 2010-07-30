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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Кубань (ЛФЛ)
Авангард - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 30 июля 2010
Авангард
30.07.2010, пятница, 19:30
Россия. Первый дивизион, 21 тур
1 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
75'
И. Бороздин
45'
И. Армаш
86'
Г. Букур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ! 1:2!
Г. Букур
Пас отдал
М. Шевченко
Замена
А. Лунин
️️️️
Н. Жиляев
Замена
В. Кулик
️️️️
Д. Горбушин
Замена
А. Киселев
️️️️
А. Сквернюк
ГОЛ! 1:1!
И. Бороздин
Замена
М. Шевченко
️️️️
Н. Никезич
Замена
Г. Смуров
️️️️
С. Михайлов
Замена
А. Форопонов
️️️️
А. Коломийченко
Замена
И. Бороздин
️️️️
М. Некрасов
Замена
И. Ильин
️️️️
В. Чижов
ГОЛ! 0:1!
И. Армаш
Желтая карточка
М. Некрасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
33
Денис Кондаков
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
25
Михаил Некрасов
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Валерий Есипов
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
21
Игорь Бороздин
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
14
Александр Зобнин
ЦФ
23
Георгий Смуров
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
18
Антон Киселев
ВР
1
Станислав Намашко
ВР
27
Олег Малюков
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
81
Антон Лунин
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
4-5-1
30
Чижов
79
Терентьев
33
Кондаков
88
Киреев
6
Борзенков
15
Коломийченко
8
Щеглов
18
Коровушкин
19
Михайлов
25
Некрасов
17
Синяев
4-1-4-1
98
Будаков
8
Бугаев
5
Головатенко
5
Армаш
15
Жавнерчик
8
Тлисов
9
Жиляев
9
Горбушин
23
Сквернюк
11
Букур
17
Никезич
25
Некрасов
21
Бороздин
21
Бороздин
25
Некрасов
15
Коломийченко
19
Форопонов
19
Форопонов
15
Коломийченко
19
Михайлов
23
Смуров
23
Смуров
19
Михайлов
30
Чижов
1
Ильин
1
Ильин
30
Чижов
17
Никезич
7
Шевченко
7
Шевченко
17
Никезич
9
Жиляев
81
Лунин
81
Лунин
9
Жиляев
23
Сквернюк
18
Киселев
18
Киселев
23
Сквернюк
9
Горбушин
55
Кулик
55
Кулик
9
Горбушин
Остались в запасе
Авангард
Кубань (ЛФЛ)
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
14
Александр Зобнин
ЦФ
44
Антон Козлов
ЦП
Главный тренер
Валерий Есипов
27
Олег Малюков
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
Остались в запасе
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
14
Александр Зобнин
ЦФ
44
Антон Козлов
ЦП
Остались в запасе
27
Олег Малюков
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Авангард - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
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