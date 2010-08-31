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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Авангард
Сочи - Авангард: обзор матча 31 августа 2010
Сочи
31.08.2010, вторник, 18:30
Россия. Первый дивизион, 27 тур
1 : 0
Завершен
Авангард
9'
М. Макагонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Авангард
Замена
С. Рогачев
️️️️
С. Мельников
Желтая карточка
Д. Кудинов
Желтая карточка
Е. Мальков
Замена
М. Андреев
️️️️
А. Евстафьев
Замена
С. Коровушкин
️️️️
М. Некрасов
Желтая карточка
А. Гонежуков
Замена
С. Мельников
️️️️
А. Гонежуков
Желтая карточка
М. Козлов
Желтая карточка
А. Хорин
Замена
С. Струков
️️️️
С. Анохин
Замена
М. Козлов
️️️️
М. Макагонов
Желтая карточка
А. Швецов
ГОЛ! 1:0!
М. Макагонов
Пас отдал
А. Евстафьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Владимир Авсюк
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
33
Денис Кондаков
ЦЗ
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Александр Швецов
ЦП
25
Михаил Некрасов
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Олег Сергеев
Сочи
10
Михаил Козлов
ОП
27
Артем Першин
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
13
Семен Мельников
ЦФ
27
Сергей Рогачев
ЦФ
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
21
Сергей Струков
ЦЗ
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
2
Сергей Шолохов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
3-2-3-2
30
Епифанов
23
Хорин
3
Мальков
81
Зимулька
2
Полуяхтов
2
Макагонов
31
Рогов
78
Кантонистов
9
Авсюк
20
Гонежуков
15
Евстафьев
4-4-1-1
30
Чижов
7
Тимачев
5
Кудинов
26
Луканченков
33
Кондаков
18
Швецов
25
Некрасов
21
Бороздин
15
Коломийченко
17
Синяев
10
Анохин
15
Евстафьев
77
Андреев
77
Андреев
15
Евстафьев
20
Гонежуков
13
Мельников
13
Мельников
20
Гонежуков
Мельников
27
Рогачев
27
Рогачев
Мельников
2
Макагонов
10
Козлов
10
Козлов
2
Макагонов
10
Анохин
21
Струков
21
Струков
10
Анохин
25
Некрасов
18
Коровушкин
18
Коровушкин
25
Некрасов
Остались в запасе
Сочи
Авангард
27
Артем Першин
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
Главный тренер
Сергей Францев
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
2
Сергей Шолохов
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Сергеев
Остались в запасе
27
Артем Першин
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
Остались в запасе
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
2
Сергей Шолохов
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Францев
Главный тренер
Олег Сергеев
Статистика матча Сочи - Авангард
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
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2 : 0
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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