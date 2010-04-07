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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Волга
Авангард - Волга: обзор матча 07 апреля 2010
Авангард
07.04.2010, среда, 18:30
Россия. Первый дивизион, 3 тур
1 : 0
Завершен
Волга
73'
Д. Синяев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Волга
Замена
О. Трифонов
️️️️
А. Засеев
Замена
С. Щеглов
️️️️
С. Михайлов
Замена
А. Луканченков
️️️️
А. Борзенков
Замена
А. Коломийченко
️️️️
М. Панин
ГОЛ! 1:0!
Д. Синяев
Желтая карточка
Э. Саджая
Замена
М. Мысин
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
Г. Смуров
️️️️
С. Коровушкин
Замена
С. Виноградов
️️️️
А. Катульский
Желтая карточка
Д. Кудинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
33
Денис Кондаков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
25
Михаил Некрасов
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Валерий Есипов
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
23
Алексей Катульский
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
8
Сергей Щеглов
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
23
Георгий Смуров
ЦФ
Волга
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
22
Михаил Мысин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
4-5-1
30
Чижов
6
Борзенков
33
Кондаков
5
Кудинов
7
Тимачев
21
Панин
25
Некрасов
21
Бороздин
19
Михайлов
18
Коровушкин
17
Синяев
4-4-1
31
Астахов
20
Саджая
25
Буйволов
2
Засеев
2
Ндри
23
Катульский
58
Рашевский
18
Яшин
5
Пилипчук
20
Марцваладзе
19
Михайлов
8
Щеглов
8
Щеглов
19
Михайлов
18
Коровушкин
23
Смуров
23
Смуров
18
Коровушкин
6
Борзенков
26
Луканченков
26
Луканченков
6
Борзенков
21
Панин
15
Коломийченко
15
Коломийченко
21
Панин
2
Засеев
32
Трифонов
32
Трифонов
2
Засеев
23
Катульский
11
Виноградов
11
Виноградов
23
Катульский
20
Марцваладзе
22
Мысин
22
Мысин
20
Марцваладзе
Остались в запасе
Авангард
Волга
20
Иван Подоляк
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Валерий Есипов
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
17
Санжар Турсунов
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Подоляк
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
1
Илья Ильин
ВР
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
17
Санжар Турсунов
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Авангард - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
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