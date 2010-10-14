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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Авангард
Ротор - Авангард: обзор матча 14 октября 2010
Ротор
14.10.2010, четверг, 19:00
Россия. Первый дивизион, 35 тур
1 : 0
Завершен
Авангард
16'
И. Каньенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Авангард
Замена
М. Рамазанов
️️️️
С. Михайлов
+3
Желтая карточка
В. Борисов
Замена
В. Борисов
️️️️
В. Смирнов
Замена
Р. Бесланеев
️️️️
А. Куканос
Замена
С. Анохин
️️️️
С. Струков
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
И. Каньенда
Замена
М. Панин
️️️️
Д. Синяев
Желтая карточка
А. Коломийченко
ГОЛ! 1:0!
И. Каньенда
Пас отдал
А. Житников
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
23
Владимир Смирнов
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
22
Михаил Мысин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
33
Исо Каньенда
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
33
Денис Кондаков
ЦЗ
21
Сергей Струков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Олег Сергеев
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
18
Сергей Шудров
ЦП
2
Мурад Рамазанов
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
21
Максим Панин
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Чичкин
77
Куканос
55
Гузь
23
Могилевский
14
Епифанов
15
Житников
23
Смирнов
19
Михайлов
22
Мысин
22
Шестаков
33
Каньенда
3-2-4-1
1
Ильин
21
Струков
40
Тимошин
5
Кудинов
79
Терентьев
33
Кондаков
18
Коровушкин
21
Бороздин
8
Щеглов
15
Коломийченко
17
Синяев
77
Куканос
23
Бесланеев
23
Бесланеев
77
Куканос
19
Михайлов
2
Рамазанов
2
Рамазанов
19
Михайлов
23
Смирнов
7
Борисов
7
Борисов
23
Смирнов
33
Каньенда
13
Дорожкин
13
Дорожкин
33
Каньенда
21
Струков
10
Анохин
10
Анохин
21
Струков
17
Синяев
21
Панин
21
Панин
17
Синяев
Остались в запасе
Ротор
Авангард
18
Сергей Шудров
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
30
Валерий Чижов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Сергеев
Остались в запасе
18
Сергей Шудров
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Остались в запасе
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
30
Валерий Чижов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Главный тренер
Олег Сергеев
Статистика матча Ротор - Авангард
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Олимпия
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