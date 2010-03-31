Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Авангард
Химки - Авангард: обзор матча 31 марта 2010
Химки
31.03.2010, среда, 18:30
Россия. Первый дивизион, 2 тур
3 : 0
Завершен
Авангард
4'
А. Ибрагимов
37'
А. Евстафьев
68'
А. Евстафьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Авангард
Замена
С. Маслов
️️️️
К. Дудченко
Замена
А. Петров
️️️️
А. Юсупов
Желтая карточка
И. Бороздин
Замена
А. Нежелев
️️️️
А. Евстафьев
ГОЛ! 3:0!
А. Евстафьев
Замена
А. Зобнин
️️️️
С. Михайлов
Замена
И. Бороздин
️️️️
М. Некрасов
Замена
Н. Тимошин
️️️️
А. Луканченков
Замена
А. Коломийченко
️️️️
М. Панин
ГОЛ! 2:0!
А. Евстафьев
10'
Желтая карточка
Д. Кондаков
ГОЛ! 1:0!
А. Ибрагимов
Пас отдал
А. Тихонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
6
Алексей Ерошкин
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
33
Денис Кондаков
ЦЗ
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
25
Михаил Некрасов
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
23
Георгий Смуров
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
5
Андрей Степанов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
10
Александр Петров
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
21
Игорь Бороздин
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
3-2-3-2
21
Березовский
31
Ибрагимов
12
Пономаренко
80
Климов
6
Ерошкин
4
Чичерин
90
Тихонов
10
Кузнецов
4
Юсупов
30
Дудченко
15
Евстафьев
4-4-1-1
30
Чижов
7
Тимачев
6
Борзенков
26
Луканченков
33
Кондаков
19
Михайлов
21
Панин
18
Коровушкин
25
Некрасов
17
Синяев
23
Смуров
4
Юсупов
10
Петров
10
Петров
4
Юсупов
15
Евстафьев
7
Нежелев
7
Нежелев
15
Евстафьев
30
Дудченко
14
Маслов
14
Маслов
30
Дудченко
25
Некрасов
21
Бороздин
21
Бороздин
25
Некрасов
19
Михайлов
14
Зобнин
14
Зобнин
19
Михайлов
26
Луканченков
40
Тимошин
40
Тимошин
26
Луканченков
21
Панин
15
Коломийченко
15
Коломийченко
21
Панин
Остались в запасе
Химки
Авангард
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Сергей Щеглов
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Валерий Есипов
Остались в запасе
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
Остались в запасе
8
Сергей Щеглов
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Химки - Авангард
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Стадион:
Новые Химки
Новости команд
Все
Химки
Авангард
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Авангард Курск» – «Ротор-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Авангард Курск» – «Ротор-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+