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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Балтика
Авангард - Балтика: обзор матча 02 мая 2010
Авангард
02.05.2010, воскресенье, 18:30
Россия. Первый дивизион, 8 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
1'
Г. Смуров
10'
А. Семенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Балтика
Желтая карточка
Е. Крыштафович
Замена
В. Магомедов
️️️️
А. Семенов
Замена
И. Завалий
️️️️
Д. Голубов
Желтая карточка
Д. Синяев
Замена
С. Резников
️️️️
Ю. Мамаев
Замена
С. Коровушкин
️️️️
Г. Смуров
Замена
М. Бузникин
️️️️
А. Тринитацкий
Замена
М. Панин
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
А. Бураков
Желтая карточка
А. Тринитацкий
Замена
А. Бураков
️️️️
И. Бороздин
Желтая карточка
Д. Кудинов
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Киреев
10'
ГОЛ! 1:1!
А. Семенов
ГОЛ! 1:0!
Г. Смуров
Пас отдал
Д. Кондаков
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
33
Денис Кондаков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
19
Сергей Михайлов
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
23
Георгий Смуров
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
27
Александр Бураков
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
14
Александр Зобнин
ЦФ
Балтика
22
Дмитрий Изотов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
15
Максим Бузникин
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Чижов
5
Кудинов
26
Луканченков
88
Киреев
40
Тимошин
33
Кондаков
15
Коломийченко
21
Бороздин
19
Михайлов
17
Синяев
23
Смуров
3-2-2-1
1
Рогачев
5
Крыштафович
23
Могилевский
14
Рогочий
13
Тимофеев
2
Кренделев
10
Тринитацкий
28
Мамаев
85
Голубов
23
Смуров
18
Коровушкин
18
Коровушкин
23
Смуров
Козлов
21
Панин
21
Панин
Козлов
21
Бороздин
27
Бураков
27
Бураков
21
Бороздин
88
Киреев
44
Козлов
44
Козлов
88
Киреев
13
Семенов
13
Магомедов
13
Магомедов
13
Семенов
85
Голубов
17
Завалий
17
Завалий
85
Голубов
10
Тринитацкий
15
Бузникин
15
Бузникин
10
Тринитацкий
28
Мамаев
6
Резников
6
Резников
28
Мамаев
Остались в запасе
Авангард
Балтика
14
Александр Зобнин
ЦФ
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Валерий Есипов
22
Дмитрий Изотов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
Главный тренер
Иван Лях
Остались в запасе
14
Александр Зобнин
ЦФ
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
Остались в запасе
22
Дмитрий Изотов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Авангард - Балтика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Трудовые Резервы
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