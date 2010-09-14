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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Шинник
Авангард - Шинник: обзор матча 14 сентября 2010
Авангард
14.09.2010, вторник, 18:30
Россия. Первый дивизион, 30 тур
1 : 6
Завершен
Шинник
8'
С. Анохин
26'
М. Вьештица (П)
31'
А. Архипов
40'
А. Говоров
73'
Р. Григорян
85'
А. Еркин
90'
А. Говоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Шинник
ГОЛ! 1:6!
А. Говоров
Желтая карточка
Д. Кудинов
Желтая карточка
Н. Тимошин
ГОЛ! 1:5!
А. Еркин
Замена
Алекс
️️️️
Р. Войдель
Замена
С. Пилипчук
️️️️
Р. Григорян
Замена
А. Еркин
️️️️
А. Архипов
ГОЛ! 1:4!
Р. Григорян
Желтая карточка
А. Архипов
Замена
С. Шолохов
️️️️
А. Луканченков
Замена
Д. Синяев
️️️️
А. Коломийченко
Замена
И. Бороздин
️️️️
А. Швецов
Замена
А. Катульский
️️️️
А. Архипов
Пенальти не реализован!
М. Вьештица
Желтая карточка
А. Луканченков
ГОЛ! 1:3!
А. Говоров
Пас отдал
А. Архипов
Желтая карточка
А. Архипов
ГОЛ! 1:2!
А. Архипов
Пас отдал
М. Вьештица
Желтая карточка
Д. Кондаков
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Вьештица
14'
Желтая карточка
М. Вьештица
ГОЛ! 1:0!
С. Анохин
Пас отдал
Д. Кудинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
21
Сергей Струков
ЦЗ
33
Денис Кондаков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Александр Швецов
ЦП
25
Михаил Некрасов
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Олег Сергеев
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
18
Алексей Архипов
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
2
Сергей Шолохов
ЦЗ
21
Игорь Бороздин
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
34
Алекс
ЦП
23
Алексей Катульский
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
33
Александр Еркин
ЦФ
3-2-3-1
1
Ильин
40
Тимошин
26
Луканченков
5
Кудинов
33
Кондаков
21
Струков
15
Коломийченко
25
Некрасов
18
Швецов
10
Анохин
4-4-2
1
Городов
33
Сухов
16
Вьештица
21
Катынсус
2
Ндри
20
Войдель
18
Архипов
28
Григорян
10
Булыга
26
Архипов
20
Говоров
18
Швецов
21
Бороздин
21
Бороздин
18
Швецов
26
Луканченков
2
Шолохов
2
Шолохов
26
Луканченков
15
Коломийченко
17
Синяев
17
Синяев
15
Коломийченко
20
Войдель
34
Алекс
34
Алекс
20
Войдель
18
Архипов
23
Катульский
23
Катульский
18
Архипов
28
Григорян
5
Пилипчук
5
Пилипчук
28
Григорян
26
Архипов
33
Еркин
33
Еркин
26
Архипов
Остались в запасе
Авангард
Шинник
21
Максим Панин
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
30
Валерий Чижов
ВР
Главный тренер
Олег Сергеев
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
10
Владимир Корытько
ПП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
21
Максим Панин
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
30
Валерий Чижов
ВР
Остались в запасе
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
10
Владимир Корытько
ПП
Главный тренер
Олег Сергеев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Авангард - Шинник
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
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