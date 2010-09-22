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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Авангард
Краснодар - Авангард: обзор матча 22 сентября 2010
Краснодар
22.09.2010, среда, 19:00
Россия. Первый дивизион, 31 тур
0 : 0
Завершен
Авангард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Авангард
Желтая карточка
И. Ильин
Замена
М. Панин
️️️️
С. Щеглов
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
Е. Шипицин
Замена
С. Анохин
️️️️
С. Коровушкин
Замена
А. Яркин
️️️️
С. Гогниев
Замена
М. Некрасов
️️️️
А. Швецов
Желтая карточка
Н. Марков
Замена
А. Олейник
️️️️
В. Татарчук
Замена
С. Шолохов
️️️️
А. Борзенков
Замена
И. Пикущак
️️️️
В. Лешонок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
18
Александр Швецов
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Олег Сергеев
Краснодар
30
Александр Перов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
22
Александр Яркин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
21
Сергей Струков
ЦЗ
2
Сергей Шолохов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
21
Максим Панин
ЦП
25
Михаил Некрасов
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
3-1-5-1
31
Пчелинцев
15
Калешин
14
Мартынович
13
Марков
11
Пазин
9
Лешонок
25
Шипицин
90
Михеев
69
Дедечко
50
Татарчук
2
Гогниев
4-5-1
1
Ильин
7
Тимачев
5
Кудинов
26
Луканченков
6
Борзенков
18
Коровушкин
18
Швецов
21
Бороздин
8
Щеглов
15
Коломийченко
17
Синяев
2
Гогниев
22
Яркин
22
Яркин
2
Гогниев
25
Шипицин
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
25
Шипицин
50
Татарчук
27
Олейник
27
Олейник
50
Татарчук
9
Лешонок
10
Пикущак
10
Пикущак
9
Лешонок
18
Коровушкин
10
Анохин
10
Анохин
18
Коровушкин
8
Щеглов
21
Панин
21
Панин
8
Щеглов
18
Швецов
25
Некрасов
25
Некрасов
18
Швецов
6
Борзенков
2
Шолохов
2
Шолохов
6
Борзенков
Остались в запасе
Краснодар
Авангард
30
Александр Перов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
21
Сергей Струков
ЦЗ
30
Валерий Чижов
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Сергеев
Остались в запасе
30
Александр Перов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Остались в запасе
21
Сергей Струков
ЦЗ
30
Валерий Чижов
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Олег Сергеев
Статистика матча Краснодар - Авангард
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
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