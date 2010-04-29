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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Динамо
Авангард - Сочи: обзор матча 29 апреля 2010
Авангард
29.04.2010, четверг, 18:30
Россия. Первый дивизион, 7 тур
0 : 0
Завершен
Сочи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Сочи
Желтая карточка
Д. Тимачев
Замена
Н. Колесников
️️️️
М. Рогов
Замена
А. Форопонов
️️️️
Д. Синяев
Желтая карточка
А. Луканченков
Желтая карточка
Д. Давыдов
Замена
С. Коровушкин
️️️️
С. Михайлов
Желтая карточка
К. Лобов
Замена
И. Подоляк
️️️️
И. Бороздин
Желтая карточка
А. Гонежуков
Замена
С. Мельников
️️️️
С. Рогачев
Желтая карточка
Д. Кондаков
Замена
А. Коломийченко
️️️️
М. Панин
Желтая карточка
М. Некрасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
33
Денис Кондаков
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
25
Михаил Некрасов
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
14
Александр Зобнин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Сочи
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Сергей Черногаев
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Дмитрий Извеков
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
27
Сергей Рогачев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Григорий Михалюк
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
Сочи
99
Владимир Вагин
ВР
30
Дмитрий Епифанов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
16
Андрей Гарбузов
ЦП
23
Никита Колесников
ЦП
77
Максим Андреев
АП
13
Семен Мельников
ЦФ
4-4-1-1
30
Чижов
7
Тимачев
26
Луканченков
5
Кудинов
33
Кондаков
25
Некрасов
19
Михайлов
21
Бороздин
21
Панин
17
Синяев
14
Зобнин
3-2-3-2
3
Черногаев
2
Сыропятов
81
Зимулька
2
Давыдов
55
Лобов
10
Извеков
78
Кантонистов
31
Рогов
20
Гонежуков
27
Рогачев
21
Бороздин
20
Подоляк
20
Подоляк
21
Бороздин
17
Синяев
19
Форопонов
19
Форопонов
17
Синяев
19
Михайлов
18
Коровушкин
18
Коровушкин
19
Михайлов
21
Панин
15
Коломийченко
15
Коломийченко
21
Панин
31
Рогов
23
Колесников
23
Колесников
31
Рогов
27
Рогачев
13
Мельников
13
Мельников
27
Рогачев
Остались в запасе
Авангард
Сочи
1
Илья Ильин
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
99
Владимир Вагин
ВР
16
Андрей Гарбузов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
Главный тренер
Григорий Михалюк
Остались в запасе
1
Илья Ильин
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Остались в запасе
99
Владимир Вагин
ВР
16
Андрей Гарбузов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
Главный тренер
Григорий Михалюк
Статистика матча Авангард - Сочи
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Трудовые Резервы
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