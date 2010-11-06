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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - СКА-Хабаровск
Авангард - СКА-Хабаровск: обзор матча 06 ноября 2010
Авангард
06.11.2010, суббота, 14:00
Россия. Первый дивизион, 40 тур
1 : 5
Завершен
СКА-Хабаровск
81'
Н. Тимошин
35'
А. Мурнин
45'
В. Никифоров
58'
В. Кармазиненко
82'
В. Запояска
90+1'
М. Живновицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - СКА-Хабаровск
+1
ГОЛ! 1:5!
М. Живновицкий
Пас отдал
И. Пиюк
Желтая карточка
Д. Балан
ГОЛ! 1:4!
В. Запояска
Пас отдал
А. Мурнин
ГОЛ! 1:3!
Н. Тимошин
Пас отдал
С. Анохин
Замена
М. Живновицкий
️️️️
В. Никифоров
Замена
К. Суховерхов
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
И. Пиюк
️️️️
И. Бырлов
Замена
М. Панин
️️️️
А. Форопонов
ГОЛ! 0:3!
В. Кармазиненко
Замена
А. Смирнов
️️️️
П. Аликин
Замена
С. Струков
️️️️
М. Некрасов
ГОЛ! 0:2!
В. Никифоров
Пас отдал
В. Запояска
ГОЛ! 0:1!
А. Мурнин
Желтая карточка
А. Форопонов
Желтая карточка
П. Аликин
Желтая карточка
М. Некрасов
14'
1'
Желтая карточка
А. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
8
Сергей Щеглов
ЦП
25
Михаил Некрасов
ЦП
18
Александр Швецов
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Олег Сергеев
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
21
Сергей Струков
ЦЗ
2
Сергей Шолохов
ЦЗ
21
Максим Панин
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
14
Александр Зобнин
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
20
Константин Суховерхов
ЦФ
3-2-4-1
1
Ильин
5
Кудинов
88
Киреев
40
Тимошин
6
Борзенков
19
Форопонов
15
Коломийченко
25
Некрасов
18
Швецов
8
Щеглов
10
Анохин
4-4-1-1
19
Степанов
26
Балан
3
Аликин
13
Семенов
10
Никифоров
4
Янотовский
27
Мурнин
80
Запояска
7
Бырлов
3
Голяткин
8
Кармазиненко
19
Форопонов
21
Панин
21
Панин
19
Форопонов
25
Некрасов
21
Струков
21
Струков
25
Некрасов
10
Никифоров
15
Живновицкий
15
Живновицкий
10
Никифоров
7
Бырлов
25
Пиюк
25
Пиюк
7
Бырлов
8
Кармазиненко
20
Суховерхов
20
Суховерхов
8
Кармазиненко
3
Аликин
3
Смирнов
3
Смирнов
3
Аликин
Остались в запасе
Авангард
СКА-Хабаровск
21
Игорь Бороздин
ЦП
14
Александр Зобнин
ЦФ
2
Сергей Шолохов
ЦЗ
30
Валерий Чижов
ВР
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Олег Сергеев
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
1
Ренат Соколов
ВР
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
21
Игорь Бороздин
ЦП
14
Александр Зобнин
ЦФ
2
Сергей Шолохов
ЦЗ
30
Валерий Чижов
ВР
17
Денис Синяев
АП
Остались в запасе
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
1
Ренат Соколов
ВР
Главный тренер
Олег Сергеев
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Авангард - СКА-Хабаровск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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