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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Авангард
Кубань (ЛФЛ) - Авангард: обзор матча 28 марта 2010
Кубань (ЛФЛ)
28.03.2010, воскресенье, 16:00
Россия. Первый дивизион, 1 тур
2 : 0
Завершен
Авангард
66'
Р. Калимуллин
87'
В. Янчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Авангард
Замена
А. Тлисов
️️️️
Д. Горбушин
ГОЛ! 2:0!
В. Янчук
Замена
В. Янчук
️️️️
Н. Жиляев
Вторая желтая
Д. Кудинов
Замена
А. Зобнин
️️️️
С. Михайлов
Замена
А. Киселев
️️️️
Р. Калимуллин
Желтая карточка
Д. Кудинов
Замена
Д. Кондаков
️️️️
А. Луканченков
ГОЛ! 1:0!
Р. Калимуллин
Пас отдал
Г. Букур
Замена
Д. Синяев
️️️️
М. Панин
Замена
А. Лунин
️️️️
А. Сквернюк
Желтая карточка
М. Некрасов
Желтая карточка
А. Луканченков
Желтая карточка
Д. Горбушин
0'
Замена
С. Коровушкин
️️️️
И. Бороздин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
11
Георге Букур
ЛП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
25
Михаил Некрасов
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
23
Георгий Смуров
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
8
Артур Тлисов
ОП
81
Антон Лунин
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
33
Денис Кондаков
ЦЗ
8
Сергей Щеглов
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
3-2-4-1
98
Будаков
28
Байрыев
5
Армаш
85
Григорьев
5
Головатенко
15
Жавнерчик
11
Букур
9
Горбушин
23
Сквернюк
9
Жиляев
15
Калимуллин
4-5-1
30
Чижов
6
Борзенков
26
Луканченков
5
Кудинов
7
Тимачев
25
Некрасов
19
Михайлов
21
Панин
21
Бороздин
15
Коломийченко
23
Смуров
23
Сквернюк
81
Лунин
81
Лунин
23
Сквернюк
9
Жиляев
99
Янчук
99
Янчук
9
Жиляев
15
Калимуллин
18
Киселев
18
Киселев
15
Калимуллин
9
Горбушин
8
Тлисов
8
Тлисов
9
Горбушин
26
Луканченков
33
Кондаков
33
Кондаков
26
Луканченков
19
Михайлов
14
Зобнин
14
Зобнин
19
Михайлов
21
Бороздин
18
Коровушкин
18
Коровушкин
21
Бороздин
21
Панин
17
Синяев
17
Синяев
21
Панин
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Авангард
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Валерий Есипов
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
Остались в запасе
8
Сергей Щеглов
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Авангард
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Стадион:
Кубань
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