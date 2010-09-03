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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Авангард
Балтика - Авангард: обзор матча 03 сентября 2010
Балтика
03.09.2010, пятница, 19:30
Россия. Первый дивизион, 28 тур
2 : 1
Завершен
Авангард
37'
Д. Голубов
90+1'
Д. Голубов
20'
А. Коломийченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Авангард
+1
Замена
️️️️
И. Бороздин
ГОЛ! 2:1!
Д. Голубов
Пас отдал
В. Янчук
+1
Замена
️️️️
А. Швецов
Замена
️️️️
А. Форопонов
Замена
️️️️
С. Анохин
Замена
️️️️
С. Резников
Замена
️️️️
В. Кренделев
ГОЛ! 1:1!
Д. Голубов
Пас отдал
С. Резников
Замена
️️️️
М. Попов
Желтая карточка
М. Некрасов
Желтая карточка
В. Алундерис
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Коломийченко
Пас отдал
А. Форопонов
13'
Желтая карточка
Д. Тимачев
Замена
️️️️
Е. Кузнецов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
0
Винко Буден
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
0
Марко Джалович
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
33
Денис Кондаков
ЦЗ
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Александр Швецов
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
25
Михаил Некрасов
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Олег Сергеев
4-5-1
27
Правкин
2
Кренделев
85
Попов
0
Буден
13
Семенов
14
Алундерис
6
Резников
22
Кузнецов
35
Романович
0
Джалович
85
Голубов
3-2-4-1
30
Чижов
7
Тимачев
26
Луканченков
5
Кудинов
19
Форопонов
33
Кондаков
18
Швецов
21
Бороздин
25
Некрасов
15
Коломийченко
10
Анохин
Остались в запасе
Балтика
Авангард
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Главный тренер
Олег Сергеев
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Главный тренер
Олег Сергеев
Статистика матча Балтика - Авангард
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Балтика
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