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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Авангард
Урал - Авангард: обзор матча 21 апреля 2010
Урал
21.04.2010, среда, 17:00
Россия. Первый дивизион, 6 тур
0 : 0
Завершен
Авангард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Авангард
Желтая карточка
Г. Асеведо
+2
Желтая карточка
А. Ойеволе
+2
Желтая карточка
Д. Кондаков
Замена
М. Галиуллин
️️️️
Н. Самойлов
Замена
С. Щеглов
️️️️
С. Михайлов
Желтая карточка
Д. Тимачев
Замена
А. Киреев
️️️️
И. Бороздин
Замена
Н. Тимошин
️️️️
А. Луканченков
Замена
А. Малоян
️️️️
И. Горбатенко
Замена
К. Скрыльников
️️️️
Н. Сафрониди
Замена
Г. Асеведо
️️️️
М. Осинов
Замена
А. Коломийченко
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
Н. Самойлов
16'
Желтая карточка
М. Некрасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
0
Сергей Армишев
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
81
Михаил Осинов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
33
Денис Кондаков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
25
Михаил Некрасов
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
14
Александр Зобнин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
24
Максим Галиуллин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
23
Георгий Смуров
ЦФ
3-3-2-1-1
0
Армишев
15
Новиков
58
Ойеволе
34
Тумасян
70
Сафрониди
10
Фидлер
2
Самойлов
81
Осинов
27
Шатов
23
Горбатенко
81
Сикимич
4-4-1-1
30
Чижов
33
Кондаков
5
Кудинов
26
Луканченков
7
Тимачев
21
Бороздин
19
Михайлов
44
Козлов
25
Некрасов
17
Синяев
14
Зобнин
2
Самойлов
24
Галиуллин
24
Галиуллин
2
Самойлов
70
Сафрониди
36
Скрыльников
36
Скрыльников
70
Сафрониди
81
Осинов
30
Асеведо
30
Асеведо
81
Осинов
23
Горбатенко
0
Малоян
0
Малоян
23
Горбатенко
19
Михайлов
8
Щеглов
8
Щеглов
19
Михайлов
21
Бороздин
88
Киреев
88
Киреев
21
Бороздин
26
Луканченков
40
Тимошин
40
Тимошин
26
Луканченков
44
Козлов
15
Коломийченко
15
Коломийченко
44
Козлов
Остались в запасе
Урал
Авангард
1
Евгений Помазан
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
18
Сергей Коровушкин
ЦП
23
Георгий Смуров
ЦФ
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Валерий Есипов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
18
Сергей Коровушкин
ЦП
23
Георгий Смуров
ЦФ
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Урал - Авангард
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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