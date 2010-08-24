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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Урал
Авангард - Урал: обзор матча 24 августа 2010
Авангард
24.08.2010, вторник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 26 тур
0 : 1
Завершен
Урал
57'
Г. Асеведо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Урал
Замена
А. Алексанян
️️️️
К. Скрыльников
Замена
А. Форопонов
️️️️
М. Панин
Замена
А. Коломийченко
️️️️
Д. Синяев
Желтая карточка
С. Щеглов
ГОЛ! 0:1!
Г. Асеведо
Пас отдал
А. Вавилченков
Замена
Д. Козлов
️️️️
А. Зобнин
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
И. Темников
Замена
А. Вавилченков
️️️️
А. Малоян
Замена
Д. Зубко
️️️️
П. Сикимич
Желтая карточка
А. Зобнин
Замена
А. Зобнин
️️️️
А. Киреев
Желтая карточка
Э. Мамаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
33
Денис Кондаков
ЦЗ
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
2
Сергей Шолохов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
8
Сергей Щеглов
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Олег Сергеев
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
25
Михаил Некрасов
ЦП
14
Александр Зобнин
ЦФ
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
Урал
16
Григорий Любимов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
66
Андрей Вавилченков
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
74
Денис Зубко
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Чижов
2
Шолохов
88
Киреев
5
Кудинов
7
Тимачев
33
Кондаков
8
Щеглов
21
Панин
21
Бороздин
17
Синяев
10
Анохин
3-2-3-2
1
Помазан
4
Степанец
15
Новиков
17
Мамаев
11
Темников
34
Кацалапов
27
Шатов
30
Асеведо
36
Скрыльников
0
Малоян
81
Сикимич
88
Киреев
14
Зобнин
14
Зобнин
88
Киреев
Зобнин
31
Козлов
31
Козлов
Зобнин
21
Панин
19
Форопонов
19
Форопонов
21
Панин
17
Синяев
15
Коломийченко
15
Коломийченко
17
Синяев
0
Малоян
66
Вавилченков
66
Вавилченков
0
Малоян
81
Сикимич
74
Зубко
74
Зубко
81
Сикимич
36
Скрыльников
19
Алексанян
19
Алексанян
36
Скрыльников
11
Темников
10
Лунгу
10
Лунгу
11
Темников
Остались в запасе
Авангард
Урал
25
Михаил Некрасов
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Сергеев
16
Григорий Любимов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
25
Михаил Некрасов
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Остались в запасе
16
Григорий Любимов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Олег Сергеев
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Авангард - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
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