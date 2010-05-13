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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Авангард
Шинник - Авангард: обзор матча 13 мая 2010
Шинник
13.05.2010, четверг, 18:30
Россия. Первый дивизион, 10 тур
2 : 0
Завершен
Авангард
13'
Р. Григорян
31'
Р. Войдель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Авангард
Желтая карточка
И. Бороздин
Замена
А. Говоров
️️️️
М. Белецкий
Замена
Р. Валеев
️️️️
В. Рыжков
Замена
И. Подоляк
️️️️
А. Борзенков
Замена
А. Кудрявцев
️️️️
Л. Лацузбая
Замена
С. Коровушкин
️️️️
С. Михайлов
Замена
И. Бороздин
️️️️
М. Некрасов
Замена
А. Зобнин
️️️️
Г. Смуров
Замена
А. Архипов
️️️️
Р. Монарев
ГОЛ! 2:0!
Р. Войдель
ГОЛ! 1:0!
Р. Григорян
Пас отдал
Л. Лацузбая
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
88
Леван Лацузбая
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
6
Вильям
АП
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
25
Михаил Некрасов
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
23
Георгий Смуров
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
10
Руслан Валеев
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
21
Игорь Бороздин
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
4-4-1-1
1
Городов
13
Белецкий
25
Половинчук
16
Вьештица
33
Сухов
20
Войдель
28
Рыжков
28
Григорян
88
Лацузбая
6
Вильям
31
Монарев
4-4-1-1
30
Чижов
79
Терентьев
26
Луканченков
40
Тимошин
6
Борзенков
25
Некрасов
8
Щеглов
19
Михайлов
15
Коломийченко
17
Синяев
23
Смуров
88
Лацузбая
13
Кудрявцев
13
Кудрявцев
88
Лацузбая
28
Рыжков
10
Валеев
10
Валеев
28
Рыжков
13
Белецкий
20
Говоров
20
Говоров
13
Белецкий
31
Монарев
26
Архипов
26
Архипов
31
Монарев
25
Некрасов
21
Бороздин
21
Бороздин
25
Некрасов
6
Борзенков
20
Подоляк
20
Подоляк
6
Борзенков
23
Смуров
14
Зобнин
14
Зобнин
23
Смуров
19
Михайлов
18
Коровушкин
18
Коровушкин
19
Михайлов
Остались в запасе
Шинник
Авангард
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Денис Бояринцев
21
Максим Панин
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
44
Антон Козлов
ЦП
Главный тренер
Валерий Есипов
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Остались в запасе
21
Максим Панин
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
44
Антон Козлов
ЦП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Шинник - Авангард
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Стадион:
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