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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Салют
Авангард - Салют: обзор матча 27 октября 2010
Авангард
27.10.2010, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 38 тур
2 : 0
Завершен
Салют
9'
А. Коломийченко
58'
А. Киреев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Салют
Замена
Д. Кудинов
️️️️
С. Щеглов
Замена
М. Некрасов
️️️️
С. Коровушкин
Замена
В. Коробкин
️️️️
В. Старков
Замена
Д. Синяев
️️️️
А. Коломийченко
Замена
В. Чочиев
️️️️
Н. Замалиев
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Григорян
Замена
И. Калашников
️️️️
Ю. Лайзанс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Киреев
Желтая карточка
А. Горин
Замена
А. Швецов
️️️️
И. Бороздин
ГОЛ! 1:0!
А. Коломийченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
2
Сергей Шолохов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
21
Игорь Бороздин
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Олег Сергеев
Салют
1
Евгений Шамрин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
17
Вадим Старков
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
10
Артур Григорян
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Быков
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
21
Сергей Струков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
25
Михаил Некрасов
ЦП
18
Александр Швецов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
Салют
16
Сергей Котов
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
32
Виталий Чочиев
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
4
Илья Калашников
ЦП
30
Дмитрий Санников
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
3-2-4-1
1
Ильин
2
Шолохов
88
Киреев
40
Тимошин
6
Борзенков
19
Форопонов
15
Коломийченко
18
Коровушкин
8
Щеглов
21
Бороздин
10
Анохин
4-3-1-2
1
Шамрин
41
Горин
28
Байрыев
91
Куликов
17
Старков
77
Афанасьев
5
Кушов
13
Замалиев
15
Лайзанс
93
Роденков
10
Григорян
18
Коровушкин
25
Некрасов
25
Некрасов
18
Коровушкин
21
Бороздин
18
Швецов
18
Швецов
21
Бороздин
8
Щеглов
5
Кудинов
5
Кудинов
8
Щеглов
15
Коломийченко
17
Синяев
17
Синяев
15
Коломийченко
15
Лайзанс
4
Калашников
4
Калашников
15
Лайзанс
13
Замалиев
32
Чочиев
32
Чочиев
13
Замалиев
17
Старков
21
Коробкин
21
Коробкин
17
Старков
10
Григорян
31
Ткачук
31
Ткачук
10
Григорян
Остались в запасе
Авангард
Салют
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
21
Сергей Струков
ЦЗ
30
Валерий Чижов
ВР
Главный тренер
Олег Сергеев
30
Дмитрий Санников
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
Главный тренер
Юрий Быков
Остались в запасе
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
21
Сергей Струков
ЦЗ
30
Валерий Чижов
ВР
Остались в запасе
30
Дмитрий Санников
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
Главный тренер
Олег Сергеев
Главный тренер
Юрий Быков
Статистика матча Авангард - Салют
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Стадион:
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