Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Авангард
СКА-Хабаровск - Авангард: обзор матча 09 июля 2010
СКА-Хабаровск
09.07.2010, пятница, 12:00
Россия. Первый дивизион, 20 тур
2 : 1
Завершен
Авангард
12'
В. Кармазиненко
90+3'
В. Кармазиненко
20'
С. Коровушкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Авангард
ГОЛ! 2:1!
В. Кармазиненко
Пас отдал
И. Старков
+3
Замена
И. Бырлов
️️️️
А. Мурнин
Желтая карточка
С. Щеглов
Замена
И. Бороздин
️️️️
С. Михайлов
Замена
Г. Смуров
️️️️
М. Некрасов
Замена
М. Живновицкий
️️️️
В. Никифоров
Замена
А. Форопонов
️️️️
А. Козлов
Замена
Л. Корнилов
️️️️
А. Горбатюк
Замена
А. Луканченков
️️️️
К. Терентьев
Желтая карточка
М. Некрасов
Замена
А. Нечаев
️️️️
И. Пиюк
20'
ГОЛ! 1:1!
С. Коровушкин
Пас отдал
С. Михайлов
ГОЛ! 1:0!
В. Кармазиненко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
27
Андрей Мурнин
ЦП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
33
Денис Кондаков
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
25
Михаил Некрасов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Денис Кондаков
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
21
Игорь Бороздин
ЦП
23
Георгий Смуров
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
3-2-2-2
40
Козорез
3
Смирнов
13
Семенов
5
Нестеренко
10
Никифоров
29
Горбатюк
10
Старков
27
Мурнин
8
Кармазиненко
25
Пиюк
4-5-1
1
Ильин
6
Борзенков
33
Кондаков
88
Киреев
79
Терентьев
18
Коровушкин
8
Щеглов
25
Некрасов
44
Козлов
19
Михайлов
17
Синяев
25
Пиюк
18
Нечаев
18
Нечаев
25
Пиюк
29
Горбатюк
18
Корнилов
18
Корнилов
29
Горбатюк
27
Мурнин
7
Бырлов
7
Бырлов
27
Мурнин
10
Никифоров
15
Живновицкий
15
Живновицкий
10
Никифоров
25
Некрасов
23
Смуров
23
Смуров
25
Некрасов
44
Козлов
19
Форопонов
19
Форопонов
44
Козлов
19
Михайлов
21
Бороздин
21
Бороздин
19
Михайлов
79
Терентьев
26
Луканченков
26
Луканченков
79
Терентьев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Авангард
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
Главный тренер
Сергей Жуков
14
Александр Зобнин
ЦФ
30
Валерий Чижов
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Денис Кондаков
Остались в запасе
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
Остались в запасе
14
Александр Зобнин
ЦФ
30
Валерий Чижов
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Жуков
Главный тренер
Денис Кондаков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Авангард
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Авангард
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Енисея» на победу в матче 15-го тура
23 октября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Енисея» на победу в матче 15-го тура
23 октября
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Авангард Курск» – «Ротор-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+