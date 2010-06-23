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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Авангард
Салют - Авангард: обзор матча 23 июня 2010
Салют
23.06.2010, среда, 19:00
Россия. Первый дивизион, 17 тур
0 : 0
Завершен
Авангард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Авангард
Замена
М. Некрасов
️️️️
С. Михайлов
Замена
Д. Ткачук
️️️️
В. Лешонок
Замена
С. Тонких
️️️️
М. Шевченко
Замена
Д. Тимачев
️️️️
К. Терентьев
Замена
Н. Замалиев
️️️️
Д. Клопков
Желтая карточка
Д. Клопков
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Форопонов
Замена
Г. Смуров
️️️️
С. Коровушкин
Замена
Ю. Роденков
️️️️
В. Булыга
Желтая карточка
Д. Кондаков
Желтая карточка
С. Михайлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
31
Александр Беленов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Репринцев
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
33
Денис Кондаков
ЦЗ
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
Главный тренер
Денис Кондаков
Салют
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Сергей Тонких
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
25
Михаил Некрасов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
23
Георгий Смуров
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
3-5-1-1
31
Беленов
41
Горин
21
Бутырин
25
Жирный
10
Булыга
44
Клопков
21
Коробкин
5
Кушов
9
Лешонок
7
Шевченко
9
Бажев
3-2-5
1
Ильин
33
Кондаков
19
Форопонов
88
Киреев
79
Терентьев
6
Борзенков
18
Коровушкин
19
Михайлов
21
Панин
8
Щеглов
21
Бороздин
7
Шевченко
7
Тонких
7
Тонких
7
Шевченко
44
Клопков
13
Замалиев
13
Замалиев
44
Клопков
9
Лешонок
31
Ткачук
31
Ткачук
9
Лешонок
10
Булыга
93
Роденков
93
Роденков
10
Булыга
18
Коровушкин
23
Смуров
23
Смуров
18
Коровушкин
19
Михайлов
25
Некрасов
25
Некрасов
19
Михайлов
79
Терентьев
7
Тимачев
7
Тимачев
79
Терентьев
19
Форопонов
44
Козлов
44
Козлов
19
Форопонов
Остались в запасе
Салют
Авангард
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
Главный тренер
Андрей Репринцев
14
Александр Зобнин
ЦФ
27
Александр Бураков
ЦП
30
Валерий Чижов
ВР
Главный тренер
Денис Кондаков
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
Остались в запасе
14
Александр Зобнин
ЦФ
27
Александр Бураков
ЦП
30
Валерий Чижов
ВР
Главный тренер
Андрей Репринцев
Главный тренер
Денис Кондаков
Статистика матча Салют - Авангард
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
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