|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|38
|1
|1
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2012
|1' -18'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|03.05.2012
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|29.04.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|25.04.2012
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|0:2
|Сибирь (Новосибирск)
|53'
|11.04.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|51'
|04.04.2012
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|43'
|31.03.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:1
|Урал (Екатеринбург)
|27.03.2012
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|20.03.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Мордовия (Саранск)
|07.11.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Химки (Химки)
|04.11.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|24.10.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|17.10.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|14.10.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|06.10.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:3
|Сибирь (Новосибирск)
|61'
|03.10.2011
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|28.09.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|19'
|25.09.2011
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)
|15.09.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|06.09.2011
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|01.09.2011
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|29.08.2011
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|19.08.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|5:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|86'
|12.08.2011
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|09.08.2011
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|11.07.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|07.06.2011
|1' -14'
|Урал (Екатеринбург)
|3:2
|Сибирь (Новосибирск)
|04.06.2011
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|28.05.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|16'
|25.05.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|4:1
|Динамо Бр (Брянск)
|69'
|18.05.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|6'
|15.05.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|06.05.2011
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:2
|Сибирь (Новосибирск)
|31'
|28.04.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Мордовия (Саранск)