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    Никола Валентич - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Никола
    Фамилия Валентич
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 августа 1983 (39 лет)
    Рост 185
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь 38 1 1 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2012 1' -18' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Торпедо (Москва)
    03.05.2012 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    29.04.2012 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
    25.04.2012 1' -90' Мордовия (Саранск) 0:2 Сибирь (Новосибирск)
    53'
    11.04.2012 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    51'
    04.04.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    43'
    31.03.2012 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:1 Урал (Екатеринбург)
    27.03.2012 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    20.03.2012 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Мордовия (Саранск)
    07.11.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Химки (Химки)
    04.11.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:2 Факел (Воронеж)
    24.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    17.10.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    14.10.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Оренбург (Оренбург)
    06.10.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:3 Сибирь (Новосибирск)
    61'
    03.10.2011 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    28.09.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    19'
    25.09.2011 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:2 Сибирь (Новосибирск)
    15.09.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Торпедо Вл (Владимир)
    06.09.2011 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    01.09.2011 1' -90' Мордовия (Саранск) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    29.08.2011 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    19.08.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 5:1 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    86'
    12.08.2011 1' -90' Балтика (Калининград) 0:1 Сибирь (Новосибирск)
    09.08.2011 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    11.07.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:1 Енисей (Красноярск)
    07.06.2011 1' -14' Урал (Екатеринбург) 3:2 Сибирь (Новосибирск)
    04.06.2011 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    28.05.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Шинник (Ярославль)
    16'
    25.05.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 4:1 Динамо Бр (Брянск)
    69'
    18.05.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    6'
    15.05.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:2 Луч (Владивосток)
    06.05.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 3:2 Сибирь (Новосибирск)
    31'
    28.04.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Мордовия (Саранск)
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